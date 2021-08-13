Пятница, 13 Августа 2021 13:37

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха обвинила Азербайджан в подготовке почвы для дальнейших провокаций на передовой.

Так, в АО НКР, реагируя на обвинения Минобороны Азербайджана о нарушении режима прекращения огня, в частности заявили:

<Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 13 августа около 2:30 ночи подразделения Армии обороны Республики Арцах открыли огонь из огнестрельного оружия в направлении азербайджанских позиций в селах Юхари-Вейсали, Сгнах, а также близ Шуши не соответствует действительности.

Очевидно, что такими лживыми заявлениями азербайджанская сторона готовит почву для дальнейших провокационных действий>.

В карабахском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения Армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня и предпринимают ответные действия только для противодействия азербайджанским провокациям.