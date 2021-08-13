Пятница, 13 Августа 2021 12:57

АрмИнфо. Азербайджан ведет переговоры о закупке новых партий вооружения в Израиле. Об этом сообщает израильский политолог Александр Цинкер.

<Как сообщил израильский веб-ресурс "Israel Hayom" в материале под заголовком "Из опасений перед новой войной в Карабахе: Азербайджан переговоры о закупке дополнительного оружия у Израиля", Азербайджан планирует закупить у Израиля оружия на сумму 2 млрд. шекелей. С целью укрепить отношения с Израилем, Азербайджан недавно открыл в Тель-Авиве свое торгово-туристическое представительство>, - сообщает эксперт.

<<Независимый> турецкий обозреватель предположил, что открытие в Израиле азербайджанского представительства является последним шагом на пути к открытию посольства Баку в Израиле.

Если это случится, Азербайджан станет второй страной с шиитским большинством после Бахрейна, который назначит посла в Израиле>, - добавил политолог.

Ранее, ряд израильских телеграм-каналов сообщали об участившихся вылетах азербайджанских грузовых самолетов на военные аэродромы Израиля.

Заметим, что израильские боевые дроны стали одним из наиболее используемых в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью прошлого года.