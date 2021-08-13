Пятница, 13 Августа 2021 12:52

АрмИнфо. Содержание первых двух недель заседаний Национального собрания 8-го созыва наглядно продемонстрировало как Никол Пашинян и его команда пожинают плоды собственной работы на протяжении последних трех лет. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

"Эти люди на протяжении трех лет делили общество на белых и черных, бывших и нынешних, красных и белых, а сегодня им не нравится, когда их называют капитулянтами. Думаю, что им будет совершенно нелишне вспомнить какие оценки и ярлыки они лепили на своих предшественников. Инициатором и соответственно ответственным за все это стал лично Пашинян, и я не считаю, что прикрепленный к нему ярлык капитулянта как то нарушает парламентскую этику. Применительно к Пашиняну это политическая оценка и оценка им лично вполне заслуженная", - считает он.

Действия правящей силы в ответ на озвучивание в свой адрес подобных терминов Погосян оценивает как неконструктивные, поскольку они отталкиваются не от стремления защитить закон и законность, а от стремления защитить своего лидера. На его взгляд, с этой целью "Гражданский договор" сегодня пытается укрепить собственные позиции и, ведя борьбу с употреблением политических терминов сегодня, работает на установление диктатуры завтра.

Погосян считает, что своими действиями правящая партия и лично спикер парламента Ален Симонян ставят себя выше закона в законодательном органе, что является нонсенсом. А "обнулить разногласия" как это призывает Симонян, он мог, уйдя в отставку, что на взгляд эксперта, стало бы наилучшим выходом их сложившейся в стенах парламента ситуации.

"Конечно, в связи удалением из зала заседаний своего депутата оппозиция может потребовать сформировать комиссию по этике с целью обсуждения правомерности подобных действий спикера. Однако, ее решение окажется вполне предсказуемым, учитывая состав нынешнего парламента. Аналогично предсказуемым будет и решение сформированного с нарушениями Конституции Конституционного суда. В любом случае в подобных условиях работа нового парламента эффективной быть не может. Основной же причиной возникновения подобной ситуации стало проведение внеочередных выборов в условиях внутриполитического кризиса", - подытожил Погосян. Отметим, что по итогам первых двух недель работы Национального собрания Армении 8- го созыва приходится констатировать абсолютное нежелание народных избранников заниматься обсуждением накопившихся внешних и внутренних проблем страны. За очень редкими исключениями парламентарии используют трибуну НС для взаимных обвинений, упреков, намеков и ругани. Причем, речь идет обо всех трех парламентских фракциях без исключения. Более того, странным образом представители оппозиционных блоков "Айастан" и "Честь имею" уклоняются от выставления правящей партии "Гражданский договор" требований о раскрытии текущей переговорной повестки с Азербайджаном и Россией, предпочитая концентрировать внимание на вопросах межличностного характера.