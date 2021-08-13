Пятница, 13 Августа 2021 10:14

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене МО РФ о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе за 12 августа.

В сообщении подчеркивается, что на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

<За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. 11 августа 2021 г. в 7.29 и 7.58 вооруженными силами Азербайджана нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе наблюдательного поста в 2 километрах северо-западнее ЕГЦАОГ. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента приняты меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки. Проводится расследование>, - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.