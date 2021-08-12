Четверг, 12 Августа 2021 14:19

АрмИнфо. Последовательная интеграция Азербайджана и Турции, фактически уже сформированное между ними единое военно-политическое, экономическое пространство существенным образом понизили потенциальные возможности Ирана в северном направлении. Подобное мнение выразил АрмИнфо иранист Вардан Восканян.

"В этом свете, с точки зрения Тегерана на сегодняшний день все эти процессы в рамках турецкой идеологии пантюркизма придали Армении, в целом, и Сюникской области, в частности, в глазах ИРИ приоритетный характер. В числе всего прочего очевидным образом это проявляется в намерениях Тегерана ни в коем случае не допустить реализации очередного звена пантюркистской цепи - проекта т.н. "Зангезурского коридора", - заметил он.

Согласно эксперту, на сегодняшний день заинтересованность Ирана в предотвращении реализации подобного проекта практическим ничем не уступает заинтересованности Армении. Восканян обуславливает подобные тегеранские настроения тем, что в случае реализации "зангезурской" части пантюркистских мечтаний Алиева и Эрдогана Иран, вне всяких сомнений, лишится теперь еще и наземной связи с Арменией и дальше на север. Меж тем, именно это и является той самой красной линией, о которой периодически заявляет Тегеран со ссылкой на недопустимость нарушения территориальной целостности Армении.

Еще одной компонентой иранского интереса в отношении Армении Восканян считает заинтересованность Тегерана в полномасштабной эксплуатации Мегринской свободной экономической зоны. Что, по его словам, было особо подчеркнуто иранской стороной по итогам недавней тегеранской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и нового президента ИРИ Ибрахима Раиси. В частности, Мегринская СЭЗ важна для Тегерана как промежуточное, важное звено для сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом.

5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Иран с рабочим визитом. Таким образом, визит в Тегеран стал первым зарубежным визитом Пашиняна после его переназначения. На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Пашинян обсудил вопросы задействования свободной экономической зоны в Мегри и режима свободной торговли с ЕАЭС. Президент Ирана принял приглашение Пашиняна посетить Армению.

По словам ираниста, в Тегеране также была подчеркнута заинтересованность ИРИ в участии Армении в частично уже реализуемым, связывающим Персидский залив с Черным морем, проекте транспортного коридора "Север-юг". Согласно Восканяну, в свете последних проявлений турецкой экспансии, Мегинская СЭЗ и "Север-юг" имеют для Ирана уже не только экономическое значение, но и обрастают дополнительной компонентой в плане обеспечения национальной безопасности страны. "Именно поэтому ИРИ сегодня активно пытается укрепить наземную связь с Арменией. Параллельно развивая экономические отношения с нашей страной. Речь идет о комплексе проблем и вопросов, в котором перемешана экономика, коммуникации и безопасность. И, вне всяких сомнений, все эти общие точки, которые были обсуждены в ходе встречи Пашинян-Раиси, имеют для Армении жизненно-важное значение. Из Тегерана поступают важные сигналы, нуждающиеся в верном восприятии и анализе в Ереване", - подытожил Восканян.