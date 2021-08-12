Четверг, 12 Августа 2021 10:56

АрмИнфо.В Посольстве Казахстана в Армении накануне была организована фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, с участием представителей армянских государственных, общественных и гуманитарных организаций и СМИ.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения нагрудным знаком «Защитник антимонопольной службы» Председателя Комиссии по защите конкуренции Республики Армения Гегама Геворгяна по итогам круглого стола «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», проведенного 7 июня 2021 года в онлайн формате и посвященного 30-летию антимонопольной службы Казахстана. Как отмечено в приказе Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 мая 2021 года, глава армянской антимонопольной службы был награжден «за высокие достижения в трудовой деятельности, многолетний плодотворный труд, вклад в развитие антимонопольной службы». В благодарственной речи Г.Геворгян отметил, что «со дня независимости между Арменией и Казахстаном проведена значительная работа по развитию сотрудничества в различных сферах, в том числе в области защиты конкуренции».

В ходе самой фотовыставки приглашенные были ознакомлены с достижениями в социально-экономическом развитии Казахстана, экономической модернизацией страны, политическими и демократическими реформами, инициированными Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также казахстанскими международными инициативами. Информация сопровождалась демонстрацией уникальных фотографий, зафиксировавших этапы становления и развития Казахстана за годы Независимости.

Представители армянской общественности высоко отозвались о политических и социально-экономических достижениях Республики Казахстан, направленных на обеспечение устойчивого развития и межнационального и межконфессионального согласия, укрепление безопасности, а также о проводимой внешней политике на международной арене.