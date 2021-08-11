Среда, 11 Августа 2021 16:15

АрмИнфо.Минобороны России готово содействовать в модернизации и реформированию Вооруженных сил Армении. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в Москве на переговорах с армянским коллегой Аршаком Карапетяном.

<Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с Вашим опытом, она будет по плечу>, - сказал Шойгу.

Российский министр обороны отметил, что в Армении находится 102-я российская военная база. Она хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

<Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе>, - подчеркнул Шойгу. Он также поздравил Карапетяна с назначением на должность. По словам Шойгу, оно состоялось в непростое время, когда стоят сложные задачи по предстоящему реформированию оборонной сферы Армении.

Карапетян выразил Сергею Шойгу благодарность за готовность содействовать восстановлению боеспособности Вооруженных сил Армении.

<Россия - единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству>, - отметил Карапетян, передает телеканал Звезда. Он подчеркнул, что первый зарубежный визит в ранге главы оборонного ведомства совершен именно в Россию - стратегического союзника Армении.