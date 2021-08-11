<Сегодня, 11 августа, саперы Фонда <Центр по гуманитарному разминированию> при осуществлении инженерно-разведывательных работ на территории села Нор Шен Мартуниского района, по предварительным данным получили ранения от взрыва кассетной бомбы. Двое саперов с телесными повреждения различной степени на автомобиле скорой помощи были доставлены в республиканский медцентр, врачи удовлетворительно оценивают их состояние. Один из саперов был доставлен в медицинское соединение Мартунинского района. Его состояние стабильно тяжелое>, - сообщает ГСЧС Арцаха, обещая позже представить более детальную информацию в связи с инцидентом.

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