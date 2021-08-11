Среда, 11 Августа 2021 12:07

АрмИнфо.Учитывая фактическое отсутствие в Армении, провозглашенного и определенного Конституцией, государства, соответственно, политического поля, комментировать текущие баталии в Национальном собрании Армении, представляется, начисто лишенным какого-либо смысла. Подобное мнение выразил АрмИнфо политик, публицист Гарегин Мискарян.

Отметим, что по итогам первой недели работы Национального собрания Армении 8-го созыва приходится констатировать абсолютное нежелание народных избранников заниматься обсуждением накопившихся внешних и внутренних проблем страны. За очень редкими исключениями парламентарии используют трибуну НС для взаимных обвинений, упреков, намеков и ругани. Причем, речь идет обо всех трех парламентских фракциях без исключения. Более того, странным образом представители оппозиционных блоков "Айастан" и "Честь имею" уклоняются от выставления правящей партии "Гражданский договор" требований о раскрытии текущей переговорной повестки с Азербайджаном и Россией, предпочитая концентрировать внимание на вопросах межличностного характера.

"Как политик, как гражданин, стремящийся видеть свою страну состоявшейся, я не отслеживаю то, что происходит сегодня в нашем парламенте, тем более, не собираюсь давать этому политическую оценку. Более того, я не связываю с находящимися сегодня в его стенах силами каких-либо надежд, не говоря уже о том, что они могут каким-то чудом оказаться способны вывести Армению из текущего состояния", - заметил он.

Мискарян, при этом, подчеркнул ошибочность предположений, согласно которым предыдущие парламенты были чем-то лучше нынешнего парламента. В первую очередь в силу отсутствия в Армении когда-либо НС с политическим содержанием и, соответственно, повесткой. В силу отсутствия прогосударственных политических сил, в силу отсутствия в армянском, глубоко аполитичном обществе глубинного осознания необходимости формирования подобных сил и парламента.

В этом свете, дача какой-либо оценки действующему парламенту и собравшимся в его стенах людям, на взгляд Мискаряна, в первую очередь требует ответа на простой вопрос - действительно ли Армения является суверенным, правовым, демократическим и социальным государством?

"К великому сожалению, в результате навязанной нам войны мы сегодня неспособны обеспечивать собственную безопасность, соответственно, отдав суверенитет в руки страны, которая эту безопасность, разумеется, в собственных интересах, хоть как-то обеспечивает. С учетом отсутствия в нашей системе юстиции независимости, свободы и справедливости, Армения не является и правовым государством. А не имея свободных судов, свободной прессы, состоявшегося политического поля и политических партий, Армения не может считаться и демократическим государством. В стране, треть граждан которой являются нищими, а кучка людей чересчур богатыми, невозможно говорить и о социальном государстве", - подчеркнул он.

В этом свете, Мискарян убежден, что парламент 8-го созыва сегодня представлен не политическими силами с политической же повесткой, а силами, стремящимися исключительно к обретению власти. Последние, по его оценкам, не имеют ничего общего с намерениями вести государство к развитию. Меж тем, с политическими силами подобного качества и содержания, на его взгляд, можно лишь разрушить, но никоим образом не развивать государство и государственность.