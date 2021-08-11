Среда, 11 Августа 2021 11:39

АрмИнфо. Российский миротворческий контингент подтвердил нарушение режима прекращения огня в районе Шуши.

Так, согласно сообщению Минобороны РФ, 9 августа в 17.45 в районе населенного пункта Шуша (Шуши - ред.) произошла перестрелка из стрелкового оружия между <вооруженными формированиями> Нагорного Карабаха и вооруженными силами Азербайджана.

<Усилиями российских миротворцев стрельба прекращена, пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами ведется разбирательство>, - отмечается в сообщении МО РФ. При этом отмечается, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее, пресс-служба Армии обороны Арцаха сообщала о нарушении противником режима прекращения огня и обстреле армянских позиций в направлении Шош-Мхитарашен.