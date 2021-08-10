Вторник, 10 Августа 2021 22:29

АрмИнфо. Представители ОДКБ обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов на границе Армении и Азербайджана. Как передает ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, ссылаясь на итоги встречи генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с премьер­министром Армении Николом Пашиняном.

"Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности Армении. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны. По сути, это был бы лучший вариант для всех", - привел Зайнетдинов слова Зася. Генсек ОДКБ подчеркнул, что возникшая напряженность негативно влияет на безопасность в Армении и в зоне ответственности ОДКБ в целом, более того осложняет выполнение мирных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Станислав Зась также подчеркнул, что обеспечение суверенитета и территориальной целостности государств-членов - один из ключевых приоритетов ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили также подготовку к запланированным на сентябрь мероприятиям: сессии Совета коллективной

безопасности и совместному заседанию СМИД, СМО и КССБ в Душанбе, а также предстоящий переход председательства в организации к Армении. "В этой связи генеральный секретарь проинформировал о ходе подготовки к заседаниям и подчеркнул активную и заинтересованную позицию Армении в ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.

По его словам, Зась подчеркнул, что 2022 год - юбилейный. "Планируем подписать решение "О плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщил генеральный секретарь ОДКБ.

По словам пресс-секретаря ОДКБ, планируется подписание и ряда других документов, в том числе декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.