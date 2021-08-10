Вторник, 10 Августа 2021 12:04

АрмИнфо. Перспектива потери Арменией территориальной целостности, оккупации Азербайджаном значительной части территории республики, представляется, чрезвычайно маловероятной. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Понятно, что Россия этого просто не допустит. Да, Россия фактически не вмешалась в 44-х дневную войну в Арцахе, поскольку это не предусматривалось нашими союзническими обязательствами. Однако, перед Арменией эти обязательства есть и Москва в любом случае будет их выполнять. Другое дело, что Азербайджан может попытаться проникнуть на некоторую глубину на армянскую территорию. И вот здесь многое будет определяться от боеспособности ВС Армении, от их способности выдавить азербайджанские подразделения с собственной территории", - подчеркнул он.

Определенную роль во всем этом, по оценкам эксперта, может сыграть размещение новых российских застав на границе между Арменией и Азербайджаном. Комментируя, прозвучавшее из Еревана предложение о размещении на границе с Азербайджаном наблюдателей ОДКБ, Евсеев оценил ее как "сырую" и непроработанную. На его взгляд, проблема такого рода форматов, как правило, упирается в отсутствие у наблюдателей технических средств контроля и в несовершенство самого механизма расследования инцидентов.

Комментируя продолжающийся визит генсека Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Армению, Евсеев заметил, что на фоне достаточно тревожной ситуацией на границе с Азербайджаном, многих других проблем, данный визит был ожидаемым. В этом свете, эксперт подчеркнул необходимость обсуждения различных предложений Еревана в направлении обеспечения безопасности и применения с этой целью имеющегося у ОДКБ инструментария.

"Мы ожидали вашего визита еще в мае. Для Армении этот период был довольно напряженным, но, к сожалению, ваш визит не состоялся. Мы не хотим напряжения обстановки на границе, но и не собираемся мириться с происходящим и готовы защищать нашу территорию. Мы постоянно выражаем готовность решить вопрос мирным путем, но наше терпение тоже небезгранично, и при отсутствии мирного урегулирования мы оставляем за собой право решить вопрос применением силы", - заявил на встрече с генсеком ОДКБ министр обороны Армении Аршак Карапетян.

По оценкам Евсеева, с учетом ключевой роли России в ОДКБ, а также посредничества Москвы между Ереваном и Баку, перспектива вмешательства ОДКБ в текущую ситуацию на границе выглядит достаточно проблематично. В этом свете, эксперт также отметил, что многие вопросы в данном ключе решаются напрямую в рамках военно-политических отношений между Москвой и Ереваном.

Генсек ОДКБ находится в Ереване с рабочим визитом с 9 августа. Помимо министра обороны Армении, Станислав Зась уже встретился с министром иностранных дел Армении Арменом Григоряном. 10 августа ожидается его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.