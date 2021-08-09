Понедельник, 9 Августа 2021 16:51

АрмИнфо.В случае наличия в Армении нормальной власти и нормальной оппозиции, да что там, нормального политического общества, львиная доля задаваемых вопросов власти касалась бы проблем противодействия внешним угрозам.

Мы продолжаем, по-прежнему, руководствоваться сфальсифицированной общественной повесткой, в рамках которой разворачивается театрализованное представление <бывшие - нынешние>. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-председатель правления партии "Наследие" Армен Мартиросян.

По его убеждению, страна живет по прежним правилам, что отражается составом нового парламента: старые олигархи, республиканцы, бывшие военные и т.д. Это говорит о том, что власть, ее содержание, по сути, не изменились. И мы можем констатировать, что формат и круг обсуждаемых в Армении вопросов никоим образом не соответствует существующим сегодня в отношении Армении угрозам ", - подчеркнул он.

В текущем положении вещей в стране, в поражении в Арцахе, по оценкам политика, виновата и нынешняя власть, и все ее предшественники. Первые неспособны справиться с сегодняшней ситуацией, оказались неспособны быстро подготовить страну к войне. Вторые сделали все с целью разграбить, ослабить страну и сосредоточить экономические рычаги и богатства в нескольких руках и в руках внешних игроков.

Тем не менее, сегодня, на взгляд Мартиросяна, в парламенте собрались все политические деятели, виновные за текущее положение Армении и поражение в Арцахе: Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян и их окружение. Все эти люди, по оценкам политика, сегодня ломают комедию в парламенте и вне его стен, что не оставляет надежды на формирование в рамках политической палитры подобного качества решений существующих проблем.

Более того, по оценкам политика, действующая власть лишь прибавляет к существующим проблемам новые. Одной из которых, на его взгляд, является, имеющее место сегодня, широкомасштабное размещение российских военных на границах Армении. Меж тем, защита границ, согласно его убеждению, должна осуществляться исключительно в рамках полномочий РА и ее обязаны организовать власти страны. А происходящее явно не добавляет Армении самостоятельности в принятии решений и в качестве и прочности суверенитета.

Мартиросян крайне негативно оценил полностью пророссийскую политику действующих властей Армении, заметив, что в существующих условиях надеяться на ее диверсификацию можно лишь, уповая на чудо. Меж тем, по его прогнозам, даже сегодня Армения вполне способна обеспечить собственную безопасность. Для чего необходимо сформировать в стране атмосферу солидарности и диверсифицировать внешнюю политику, в частности, в области безопасности.

"В реальности и сегодня Запад, разумеется, исходя и из собственных интересов, пытается содействовать Армении. И мы видим, что на данном этапе его интересы совпадают с интересами Армении. И США с Францией, Европа, в отличие от России и Турции, говорят о необходимости реанимации Минской группы ОБСЕ, трех принципов разрешения арцахской проблемы: неприменении силы, праве народов на самоопределение и территориальной целостности. И здесь важно подчеркнуть, что в сегодняшних видоизменившихся реалиях все эти три принципа в интересах Армении", - подытожил Мартиросян.