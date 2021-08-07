Суббота, 7 Августа 2021 14:29

АрмИнфо. Сейсмологическая служба Армении зарегистрировала землетрясение в Ширакской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно информации, 7-го августа в 08:28 по местному времени в 19-ти километрах к северо-востоку от села Бавра Ширакской области близ армяно-грузинской границы зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.5.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10км, сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Зуйгахбюр Ширакской области силой 3 балла и в городе Ташир Лорийской области силой в 2-3 балла.

Отметим, что это вторые за сутки землетрясение - накануне в 16:49 по местному времени в 14-ти километрах к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 2.8, сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла. Землетрясение ощущалось в селах Норашен и Сарчапет Лорийской области Армении силой в 2 балла