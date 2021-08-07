Суббота, 7 Августа 2021 14:26

АрмИнфо. Eurowings - немецкая бюджетная авиакомпания, одна из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group, с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван, говорится в совместном заявлении ЗАО "Армения - Международные аэропорты" и Lufthansa.

Каждую пятницу самолет Airbus A320 будет вылетать в Армению в 14:20 и прибывать в 20:40. Обратный рейс состоится в тот же день в 21:30 и приземлится в аэропорту Кельна / Бонна в 00:20. Время полетов указано по местному времени.

Отмечается, что Eurowings является лидером данного сегмента и благодаря росту спроса, расширяет зоны покрытия. В целом, сеть маршрутов Eurowings в Европе включает более 100 направлений.

Директор ЗАО "Армения - Международные аэропорты" Марсело Венде выразил удовлетворение в связи с выходом авиаперевозчика на армянский рынок и увеличением возможностей путешествовать напрямую в Европу. "Для нас в Eurowings большое удовольствие впервые обслуживать армянский рынок и предлагать регулярные рейсы из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в Кельн. С Austrian Airlines, Brussels Airlines, со следующей пятницы - с Lufthansa и уже с Eurowings - одним из ведущих европейских лоукостеров - мы рады расширить присутствие Lufthansa Group в Ереване и, следовательно, предоставить больше возможностей путешественникам из Армении", - сказал, в свою очередь, генеральный менеджер Lufthansa Group по продажам в Украине, Беларуси, Туркменистане и на Южном Кавказе Рене Коинчак.

Билеты можно забронировать через веб-сайт Eurowings, приложение или туристические агентства по цене от 129,99 евро в одном направлении.

Eurowings GmbH - немецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Дюссельдорфе. Является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group. До октября 2014 года выполняла внутренние региональные и некоторые европейские рейсы под брендом Lufthansa Regional, после чего начала работать от имени Germanwings.

Deutsche Lufthansa AG (FWB: LHA), более известная как Lufthansa (произносится Люфтганза) - флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. Так, Austrian Airlines выполняют рейсы из Вены в Ереван на протяжении последних 20 лет, Брюссельские авиалинии (Brussels Airlines) предлагают 5 рейсов в неделю из Брюсселя в Ереван. Lufthansa также является соучредителем старейшего и крупнейшего в мире авиационного альянса Star Alliance, созданного в 1997 году.

15 июля сообщалось, что авиакомпания Lufthansa в результате длительных переговоров приняла решение с 13 августа с.г. войти на армянский рынок - осуществлять авиаперелеты в направлении Франкфурт- Ереван-Франкфурт с периодичностью 3 раза в неделю. В частности, из Франкфурта в Ереван рейсы будут доступны по вторникам, четвергам и воскресеньям, а из Еревана в Франкфурт - по понедельникам, средам и пятницам.