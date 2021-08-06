Пятница, 6 Августа 2021 15:42

АрмИнфо. На Ереванском железнодорожном вокзале состоялась презентация двух новых электропоездов ЭП2Д Южно-Кавказской железной дороги, которые из Еревана будут курсировать в направлении Гюмри и Ерасха.

Электропоезда соответствует международным требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту пассажирских перевозок.

Гендиректор ЗАО <ЮКЖД> Алексей Мельников в ходе торжественной презентации новых электропоездов отметил, что приобретение последних повысит привлекательность железной дороги и даст возможность нашим пассажирам более комфортно осуществлять свои поездки по территории Армении.

По его словам, в этом году в инвестиционную программу ЮКЖД заложено почти 17 млрд драмов, из коих большая часть направлена на обновление подвижного состава. Мельников сообщил, что 10 млрд. драмов было направлено на приобретение новых 27 единиц вагонов и 2.5 млрд. драмов - на приобретение электропоездов.

<Наш приоритет безопасность и требования, связанные с перевозкой пассажиров. Мы и в дальнейшем будем придерживаться этих принципов>, - сказал он.

При этом Мельников выразил благодарность Министерству территориального управления и инфраструктур: <За последнее несколько лет мы серьезно продвинулись в вопросах взаимодействия в плане обновления подвижного состава, ремонта инфраструктур. Уверен, что мы и дальше будет продолжать эту практику, чтобы пассажиры и гости Армении знали, что железная дорогая была, есть и будет всегда>, - отметил гендиректор ЮКЖД.

На торжественной церемонии присутствовал и вице-премьер Армении Сурен Папикян, который ранее занимал должность министра территориального управления и инфраструктур. <Сегодня мы пожинаем плоды совместной работы>, - сказал он. В этом ключе вице-премьер выразил благодарность заместителю министра территориального управления и инфраструктур Армену Симоняну. Он сообщил о договоренности, в ближайшие месяцы создать возможность, чтобы электропоезда выполняли маршрут в направлении Севана и Шоржи.

В свою очередь новоназначенный министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян отметил, что роль железнодорожного транспорта в Армении растет, как с точки зрения пассажирских перевозок, так и грузоперевозок. <Новые электропоезда соответствуют всем международным нормам по части комфорта и безопасности>, - сказал министр.

В этом году, по его словам, ожидается капитальный ремонт 9.5 км. железнодорожных линий, для чего было направлено 2.7 млрд. драмов, а 15 млрд. драмов было уже потрачено на пополнение подвижного состава. <Из года в год растет объем работ и финансирования>, - сказал он.

Представитель Посольства России Алексей Синегубов отметил, что приобретение электропоездов - это очередной шаг ЮКЖД в направлении полного обновления подвижного состава в рамках скорректированной по просьбе армянской стороны инвестиционной программы. <Вложения в транспортную инфраструктуру придадут дополнительный импульс развитию экономики в целом, самым положительным образом скажутся на повышении туристического потенциала Армении>, - подчеркнул он.

Отметим, что за эффективное и успешное сотрудничество гендиректор ЮКЖД вручил Знак почетного железнодорожника Сурену Папикяну: <Я всегда знал, что в Вашем лице у ЮКЖД есть сильная поддержка. Благодарю за конструктивный рабочий подход к нашей деятельности. Поздравляю Вас, за это время вы стали настоящим железнодорожником.

В этот же день в ЮКЖД прошел День открытых дверей, в рамках которого порядка 100 школьников прибыли на вокзал, чтобы ознакомится с экспозицией Музея железной дороги Армении и новым подвижным составом.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.