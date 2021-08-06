Пятница, 6 Августа 2021 12:53

АрмИнфо. Евразийский фонд стабилизации и развития предоставит Армении грантовые средства в размере $ 3млн. на модернизацию и увеличение мощностей системы здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Правительство Армении 6 августа на заседании кабмина одобрило предложение о подписании соглашения между РА и Евразийским банком развития на предоставление гранта в рамках программы "Повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19 в Республике Армения. Обнаружение угрозы коронавируса и реагирование". Средства будут предоставлены из средств Евразийского фонда стабилизации и развития.

Как заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян, представляя документ, ответственные за сферу рассматривает коронавирусную инфекцию не только как вызов системе, но и повод для осуществления новых инвестиций и повышения уровня подготовки всей системы ко всевозможным вызовам.

В рамках программы планируется полная реконструкция и модернизация двух областных филиалов Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава в Армавире и Арарате. Предусмотрено также строительство и оснащение нового корпуса инфекционной больницы при МЦ 'Ванадзор" в Лорийской области.

Как сообщила глава Минздрава, по положению на утро 6 августа, количество новых случаев за сутки составило 303. В целом, в Армении зафиксированы 231 625 подтвержденных случаев коронавируса. От COVID-19 накануне скончались 4 человека, 208 пациентов выздоровели, были проведены 6 492 теста. Накануне не были зарегистрированы случаи смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, когда летальный исход наступил по другим причинам. Общее число таких случаев осталось неизменным - 1 124. По сей день проведены 1 378 897 тестов на коронавирус. Скончались 4 636 человек, 220 825 пациентов выздоровели, продолжают лечение 5 040 больных.

Министр в очередной раз подчеркнула, что самым действенным способом сдержать рост заболеваемости - это вакцинация. По положению на 6 августа, в Армении привились 190 036 человек, из них 6188 - вакцинировались накануне. Как пояснила Аванесян, с 15 июля Минздрав ведет отдельный учет вакцинированных граждан, поскольку с этого дня вступил в силу новый порядок вакцинации иностранцев, согласно которому они должны прибыть в стране 10 дней. Так, с 15 июля по 4 августа привились 58 108 человек, из них 56 010 граждане РА, и только 2096 - иностранцы.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд; ранее - Антикризисный фонд ЕврАзЭС) - региональный финансовый механизм объемом 8,513 млрд долларов США, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств - участников Фонда. Фонд предоставляет следующую поддержку государствам-участникам: Армения входит в состав Евразийского экономического союза с 2 января 2015 года. Объем проектного портфеля ЕФСР в Республике Армения составляет: по финансовым кредитам - 300 млн долларов США; по инвестиционным кредитам - 190 млн долларов США, из них 150 млн долларов США по направлению <Транспорт>, 40 млн долларов США - по направлению <Сельское хозяйство>. На стадии подготовки находится один инвестиционный проект по направлению <Сельское хозяйство>, предполагаемый объем инвестиционного кредита - 25,2 млн долларов США.