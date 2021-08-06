Пятница, 6 Августа 2021 11:39

АрмИнфо. В ближайшее время новому правительству Армении, почти полностью сформированному - не назначен только глава МИД, предстоит утвердить программу деятельности и график запланированных мероприятий. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 6 августа на первом заседании после назначения Пашиняна главой правительства и формирования им нового кабинета министров.

Пашинян указал, что программа нового правительства будет основана на положениях предвыборной программы возглавляемой им партии "Гражданский договор", стратегической программы "Трансформации Армении до 2050 года", а также обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании.

Глава кабмина напомнил, что исполнительному органу необходимо до 23 августа представить на суд парламента программу правительства.

Ранее АрмИнфо сообщало, что, согласно своей предвыборной программе, партия власти "Гражданский договор" намерена обеспечить средний ежегодный экономический рост в 7%. В своей предвыборной программе, партия зафиксировала цель - обеспечить равные экономические условия для всех, что должно привести к сокращению уровня безработицы и бедности, формированию среднего класса. Так, по результатам намеченных мероприятий, нынешний уровень безработицы в 17-18% должен составить ниже 10%, вдвое сократиться уровень бедности, а пенсии повышены до удовлетворения нужд минимальной потребительской корзины. Всего этого ГП планирует достичь путем стимулирования роста производительности и инвестиционного потока.

Отметим, что согласно Конституции, Премьер-министр в двадцатидневный срок после формирования Правительства представляет в Национальное Собрание программу Правительства. Национальное Собрание одобряет программу Правительства в семидневный срок большинством голосов от общего числа депутатов. Если Национальное Собрание не одобряет программы Правительства и не избирает нового Премьер-министра в соответствии с частями 2 и 3 статьи 149 Конституции, то Национальное Собрание распускается в силу права. Если Национальное Собрание избирает Премьер-министра, однако вновь не одобряет программы Правительства, то Национальное Собрание распускается в силу права. Часть 3 настоящей статьи не распространяется на программу Правительства, сформированного в соответствии со статьей 115 Конституции. Если программа этого Правительства не одобряется, то Национальное Собрание распускается в силу права.