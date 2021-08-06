Пятница, 6 Августа 2021 11:23

АрмИнфо.На мой взгляд, Россия может пойти на размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном, но лишь принимая во внимание позицию Азербайджана. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Мы понимаем, что Москва не может просто проигнорировать просьбу премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Армения является нашим важным союзником, в том числе военным. С другой стороны все это порождает определенные противоречия, поскольку пренебрегать в данном вопросе позицией Баку Москва также не может. И эту позицию, безусловно, следует учитывать. В частности, в контексте российской политики в направлении выстраивания нового баланс сил на Южном Кавказе", - подчеркнул он.

В этом свете, Лукьянов отметил, что, несмотря на постоянный процесс укрепления союзнических отношений стратегического характера между Баку и Анкарой, в Москве продолжают придавать отношениям с Баку высокую степень значимости. Москва, по его прогнозам, может пойти навстречу предложениям премьера Пашиняна, как минимум, по итогам переговоров не только с Ереваном, но и с Баку.

4 августа Министерство обороны Армении сообщило о размещении российских пограничников в общине Воскепар Тавушской области страны. "В указанном районе размещены российские пограничники, а строительные работы ведутся с целью строительства сооружений тылового обеспечения. Данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского военного сотрудничества", - заявили в МО.

Комментируя возможность координации действий в направлении обеспечения безопасности Армении между Россией и Францией, аналитик заметил, что, расставляемые Парижем акценты демонстрируют наличие определенного консенсуса с Москвой в вопросе путей разрешения текущей ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. На его взгляд, в данном направлении вполне возможно и сотрудничество.

В свете подобных перспектив аналитик напомнил о старте нового этапа в российско- французских отношениях и во внешней политике Франции, в целом, после состоявшейся 2 года назад встречи Путин-Макрон. По его оценкам, в сотрудничестве с Москвой Париж начал вести более самостоятельную политику вне зависимости от коллективного Запада, НАТО и даже ситуации вокруг Украины. И сотрудничая с Москвой в вопросе разрешения армяно-азербайджанских проблем, Макрон вполне может повысить собственную роль на Южном Кавказе. При этом, отнюдь не в ущерб российскому влиянию, поскольку на данном этапе Франция и Россия в регионе друг другу не помеха.

"Для России это достаточно неплохой и вполне удобный вариант сотрудничества на Южном Кавказе. С учетом наших отношений с Турцией и другими соседними странами и позиционированием Франции в данном конфликте. Так бывает, знаете, российская политика ведь также не стоит на месте, а из стран-сопредседателей РФ, естественно, удобнее работать с Францией. У РФ и Франции есть общие интересы, в том числе на Южном Кавказе, и у Парижа в отличие от Вашингтона и Брюсселя, отсутствует подчеркнуто антироссийская позиция. Все это открывает для России и Франции весьма неплохие перспективы сотрудничества на Южном Кавказе", - подытожил Лукьянов.