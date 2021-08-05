Четверг, 5 Августа 2021 18:02

АрмИнфо.МИД Армении выразил солидарность и глубокое сочувствие народу Греции в связи с лесными пожарами в этой стране.

"Глубоко опечалены известием о разрушительных лесных пожарах, вспыхнувших в Греции. Выражаем солидарность и глубокое сочувствие братскому народу Греции в это тревожное время", - говорится в сообщении в микроблоге армянского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Согласно Euronews, Греция борется с последствиями самой сильной за последние сорок лет жары. Температура во многих районах страны превышает 44 градуса. За минувшие сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров. Самый крупный - у подножия горы Парнис к северу от Афин. "Жители Варибоби подсчитывают убытки. Сожжены или сильно повреждены десятки зданий, машин и магазинов. По последним данным, выгорела территория свыше 12 тысяч гектаров. Эксперты и власти призывают людей, проживающих вблизи лесных массивов, очистить периметр своих домов от травы и веток деревьев. Высокие температуры воздуха сохранятся и могут привести к новым пожарам", - передает из Греции корреспондент Euronews Фэй Дулгкери.

Повсюду - пепел. Соснового леса Варибоби, который называли "легкими" Аттики, больше нет.