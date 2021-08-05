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АрмИнфо. Повторное голосование по кандидатуре от оппозиции на пост третьего и последнего вице-спикера парламента Армении 8-го созыва опять не дало результатов.
Напомним, что накануне оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост третьего зампредседателя НС - Ишхана Сагателяна от оппозиционной фракции "Айастан" (представитель Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн", ранее координирующий акции протеста "Движения за спасение отечества"). Сегодня ранее несмотря на то, что перед голосованием секретарь парламентской правящей фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян заверила, что минимальное количество голосов для избрания оппозиционного вице-спикера будет обеспечено, не хватило одного голоса. Парламентарии пошли на повторное голосование.
В ходе повторного тайного голосования "за" кандидатуру Сагателяна проголосовали 49 депутата, "против" - 49, недействительных бюллетеней - 5. После голосования депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян заявил, что регламентом НС можно голосовать неограниченное количество раз. В ответ спикер НС Ален Симонян предложил все же оставить вопрос "на потом', и чтобы "преодолеть парламентский кризис" перейти к голосованию по следующим вопросам повестки. Армен Рустамян, депутат от фракции "Айастан", парировал, - количество голосов оппозиционных фракций ограничено, и если партия власти желает решить парламентский кризис, то она своими ресурсами должна постараться обеспечить необходимое количество голосов.
|Левон Тер-Петросян с президентом Арутюняном обсудил вопросы, требующие срочных решений в Арцахе
|Никол Пашинян присутствовал на официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси
|МО Армении прокомментировало информацию о размещении российских военных в общине Воскепар Тавушской области
|Официальный представитель МИД РФ не стал давать политических оценок армяно- азербайджанской приграничной ситуации
|Аршак Карапетян распорядился открывать огонь по азербайджанским военным в случае попытки пересечь границу Армении
|МИД РФ: Устойчивую деэскалацию на армяно-азербайджанской границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ
|Новая Патрульная служба будет развернута по всей Армении в первом квартале 2023 года
|Макрон и Алиев договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку МГ ОБСЕ
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|МИД Армении выразил солидарность и глубокое сочувствие народу Греции в связи с пожарами
|В Армении открывается Центр ветеринарного образовательно-научного превосходства по подготовке конкурентоспособных специалистов
|Ереванский государственный университет возглавил теолог Ованнес Ованнисян: Пока временно
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|Аршак Карапетян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Николу Пашиняну
|Впервые за долгое время число заболевших коронавирусом за сутки в Армении перешагнуло отметку в 300 случаев
|В армянском парламенте избирают вице-спикера от оппозиции
|Федеральное правительство Германии продолжит активно поддерживать усилия по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|Лукашенко поздравил Пашиняна
|Байден Пашиняну: США привержены оказанию помощи сторонам в переговорах по всеобъемлющему мирному урегулированию под эгидой МГ ОБСЕ
|Президент Pеспублики Tаджикистан находится в Tуркменистане с государственным визитом
|Ваагн Хачатурян возглавил Министерство высокотехнологической промышленности Армении
|Чешские ученые проведут очередную экспертизу уровня загрязнения Лорийского региона Армении
|Пашинян примет участие в церемонии принятия присяги новым президентом Ирана
|Активно пользуйтесь Вашей кредитной картой и получите в подарок одно из 20 платежных колец Банка ВТБ (Армения)
|Вице-премьер Папикян начал формировать свой аппарат
|Советник Тиграна Авиняна назначен новым пресс-секретарем МИД Армении
|Новоназначенный министр территориального управления: Сурен Папикян задал высокую планку
|Президент Франции выразил свою поддержку территориальной целостности Армении
|Президент Туркменистана поздравил Премьер-министра Республики Армения
|Заруи Матевосян назначена заместителем руководителя аппарата главы правительства Армении
|Арутюн Геворкян освобожден от должности генсека Объединённой социальной службы, Ваге Акопян - ответственного за протокол премьер-министра
|Председатель НС Армении сформировал свой аппарат
|Подразделения ПВО ВС пресекли попытку проникновения в воздушное пространство Армении вражеского БПЛА
|Посол РФ: Преодоления транспортной блокады позволит раскрыть потенциал Армении, как очень перспективного экономического оператора
|Экс-глава Мегри, ныне депутат фракции "Айастан" Мхитар Закарян останется под арестом
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|Эксперт: Транзит через Азербайджан для Армении абсолютно неинтересен
|Замдиректора СНБ Армении уволен с военной службы по достижении предельного возраста
|Вторым вице-спикером от партии власти избран Акоп Аршакян
|За сутки в Армении зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 4 человека
|Министерство обороны: Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильна
|Прогноз: Приветствовать создание турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будет
|Армения направит очередные 8,7 млрд драмов на покрытие коммрасходов, финансирование зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение арцахцев за август
|В армянском парламенте избирают одного из трех вице-спикеров
|Руководителем аппарата - генсеком Национального собрания Армении назначен Ваан Нарибекян
|Бывший глава Минюста Армении возглавил Комитет госдоходов
|Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно
|Посол РФ в Армении считает несправедливой критику в адрес ОДКБ и России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Посол РФ: Вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы требует обсуждений в трехстороннем формате
|Пашинян представил аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу ВС нового главу оборонного ведомства
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|Пашинян: Демаркация армяно-азербайджанской границы и урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не являются пересекающимися процессами
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