Четверг, 5 Августа 2021 17:57

АрмИнфо. Повторное голосование по кандидатуре от оппозиции на пост третьего и последнего вице-спикера парламента Армении 8-го созыва опять не дало результатов.

Напомним, что накануне оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост третьего зампредседателя НС - Ишхана Сагателяна от оппозиционной фракции "Айастан" (представитель Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн", ранее координирующий акции протеста "Движения за спасение отечества"). Сегодня ранее несмотря на то, что перед голосованием секретарь парламентской правящей фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян заверила, что минимальное количество голосов для избрания оппозиционного вице-спикера будет обеспечено, не хватило одного голоса. Парламентарии пошли на повторное голосование.

В ходе повторного тайного голосования "за" кандидатуру Сагателяна проголосовали 49 депутата, "против" - 49, недействительных бюллетеней - 5. После голосования депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян заявил, что регламентом НС можно голосовать неограниченное количество раз. В ответ спикер НС Ален Симонян предложил все же оставить вопрос "на потом', и чтобы "преодолеть парламентский кризис" перейти к голосованию по следующим вопросам повестки. Армен Рустамян, депутат от фракции "Айастан", парировал, - количество голосов оппозиционных фракций ограничено, и если партия власти желает решить парламентский кризис, то она своими ресурсами должна постараться обеспечить необходимое количество голосов.