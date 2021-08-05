Четверг, 5 Августа 2021 12:51

АрмИнфо.Провоцируя убийствами и обстрелами на границе напряженность, Баку параллельно преследует несколько целей. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Речь идет о стремлении захватить дополнительные территории Армении. И конечно, о стремлении посредством давления принудить Еревана официально признать территориальную целостность Азербайджана в том понимании, в котором ее представляют в Баку. Иными словами, Баку

стремится понудить Ереван отступить от требования самоопределения Арцаха. Думаю, также необходимо учитывать возможность последовательного, а не параллельного достижения этих задач Азербайджаном. И то, что достижение одного пункта способно открыть дверь процессу реализации остальных пунктов повестки Баку", - заметил он.

В этом разрезе, реализация предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении на границе с Азербайджаном российских военных и наблюдателей ОДКБ, на взгляд дипломата, в целом способна предотвратить дальнейшие столкновения на границе. Однако, оно же вызывает целый ряд вопросов, поскольку реализация подобных действий, по его прогнозам, вполне способна стать причиной формирования в будущем политико- правовых и военных рисков.

В этом свете, дипломат отметил существенную разницу, к примеру, между расположением российских военных на нейтральной территории и нынешних позициях ВС Армении. И в случае, если на границе окажутся именно российские пограничники, а не просто военнослужащие ВС РФ, Меликян предполагает, что это вполне может стать основой для определения границы именно по той линии, на которой они будут располагаться.

"В любом случае считаю преждевременным анализировать реализацию данных сценариев в условиях, когда они находятся исключительно на уровне желаний властей Армении. И насколько я понимаю, официальных переговоров с Москвой по данному вопросу еще не велось. Более того, с учетом того, что руководство МИД и Минобороны Армении все еще находятся в процессе формирования, представляется возможным логически предположить, что основным, принимающим решения, переговорщиком и, соответственно, отвечающим за их реализацию человеком является премьер Пашинян", - подчеркнул дипломат.

Согласно Меликяну, в условиях отсутствия должной прозрачности в контактах Пашиняна с зарубежными партнерами, позволяющей сделать видимыми красные линии армянского премьера, исключать сегодня не приходится абсолютно ничего. При этом, он отметил, что все последние процессы являются судьбоносными не только для Армении и армянского народа, но и для самого Пашиняна лично. Последнее, на его взгляд, является предпосылкой и стимулом для противников Армении в деле формирования столкновения интересов, в результате чего Пашинян будет вынужден сделать выбор между собственными интересами и интересами нации.

"На этом фоне, уровень внутренней самоорганизации в Армении продолжает оставаться катастрофически низким. А правящей силе так и не удалось консолидировать общество по итогам внеочередных выборов вокруг одной оси. Меж тем, именно подобная консолидация позволила бы обеспечить реализацию наших государственных, национальных интересов по максимуму, что придало бы обществу веру в отношении будущего. Отсутствие всего этого говорит об отсутствии у власти полноценного осознания всей серьезности ситуации и неспособности реагировать на стоящие перед Арменией вызовы", - подытожил дипломат.