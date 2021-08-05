Четверг, 5 Августа 2021 12:50

АрмИнфо.Как минимум на данном этапе, рецепт или ключ политического долголетия действующей армянской власти находится вне границ Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Консервативной партии Микаэл Айрапетян.

"Армения сегодня оказалась в центре столкновения цивилизаций. И вся проблема в том, что этот самый центр, этот перекресток сегодня не регулируется. Или же регулируется очень слабо. В подобной ситуации, на фоне подобных геополитических реалий, возможно практически все. Возможна реализация самых, на первый взгляд, невероятных негативных и положительных сценариев. В этом свете, парламент 8-го созыва может досидеть до конца отведенного ему Конституцией срока, может быть распущен очень скоро, а может существовать, но не функционировать, в результате чего страну охватит анархия", - заметил он.

Айрапетян, в этом свете, увязывает степень и объем влияния региональных импульсов на внутриполитическую жизнь, на политические институты в Армении, в первую очередь, наличием-отсутствием воли и мудрости у армянского политического класса. В этом плане, он с сожалением указал на отсутствие симметрии между внешними вызовами и угрозами и внутриполитическим состоянием Армении.

По оценкам политика, сегодня правящая сила и оппозиция сконцентрированы на сведении междоусобных счетов, и они мало беспокоятся международной ситуацией и геополитическими реалиями, складывающимися вокруг Армении. Первая стремится любой ценой удержать власть, вторая - эту власть захватить. Меж тем как армянское общество, народ оказались в роли невольных плательщиков всего этого политического безумия. Как результат, Армения, на взгляд Айрапетяна, стоит перед геополитическим водоразделом, а армянский народ в состоянии глубокой растерянности.

"На этом фоне, власть занимается шахматными рокировками в правительстве внутри власти. Понятно, что в условиях текущей взаимной ненависти и нетерпимости формироваться по иному принципу кроме как по принципу командной верности правительство и не могло. Таким образом, оппозиция оказалась лишь в парламенте. Но и там выступает отнюдь не с радикальных позиций с целью защиты стратегических интересов, самостоятельности и свободы нашего государства. Деятельность оппозиционных депутатов, как мы видим, сводится к распространению и утверждению ненависти, нетерпимости и внутриполитического хаоса", - подытожил политик.