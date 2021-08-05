Четверг, 5 Августа 2021 11:46

АрмИнфо.В Национальном собрании Армении продолжается работа заседания первой сессии, начавшейся 2 августа. Сегодня, на 4-й день работы, НС планирует избрать третьего вице-спикера НС Армении, но уже от оппозиции.

2 августа НС избрал спикера - экс-вице-спикера парламента 7-го созыва Алена Симоняна. 3 и 4 августа парламентарии тайным закрытым голосованием избрали вице-спикерами кандидатов от фракции власти "Гражданский договор" - Рубена Рубиняна (председатель постоянной комиссии НС по внешним связям предыдущего парламента) и Акопа Аршакяна (бывший министр высоких технологий). Накануне оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" выдвинули единого кандидата на пост третьего зампредседателя НС - Ишхана Сагателяна от оппозиционной фракции "Айастан" (представитель Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн", ранее координирующий акции протеста "Движения за спасение отечества").

После выборов вице-спикеров парламент перейдет к выборам председателей постоянных комиссий. Фракции представили и инициативы о создании постоянных комиссий НС.