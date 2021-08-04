Среда, 4 Августа 2021 22:03

АрмИнфо.Ваагн Хачатурян назначен министром высокотехнологической промышленности Армении. Соответствующий указ подписал президент РА Армен Саркисян 4 августа.

С 1 апреля 2021 года ведомство возглавлял экс-глава Тавушской области Айк Чобанян, после того как его предшественник Акоп Аршакян был вынужден покинуть должность министра высокотехнологической промышленности из-за скандала с некорректным обращением с журналистом и из-за провала с организацией армянской экспозиции на выставке вооружений International Defense Conference & Exhibition в Абу-Даби.

Отметим, что Хачатрян известен в качестве независимого эксперта - экономиста. В 1992-1996 гг занимал должность мэром Еревана и некоторое время был советником президента Армении.