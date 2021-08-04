Arminfo.info




 Среда, 4 Августа 2021 21:59

Чешские ученые проведут очередную экспертизу уровня загрязнения Лорийского региона Армении

Чешские ученые проведут очередную экспертизу уровня загрязнения Лорийского региона Армении

АрмИнфо.Завершились полевые работы по отбору проб для исследований химического загрязнения территорий Лорийского региона, находящихся под воздействием горно-металлургической промышленности.

Как сообщили АрмИнфо в НПО <Эколур>, всего было собрано 136 проб, в которые входили образцы домашней пыли, почвы, седиментов, молочных продуктов и биоматериалов (человеческой мочи и волос).  Исследования проводились с 28 июля по 2 августа в 12 общинах и населенных пунктах Лорийского марза: Алаверди, Ахпат, Санаин, Акори, Шнох, Техут, Ахтала, Мец Айрум, Покр Айрум, Шамлух, Арманис и Мгарт, находящихся под воздействием  горно-металлургических предприятий ЗАО <Сагамар>, ЗАО <Техут> и ЗАО <Ахталинский горно-обогатительный комбинат>.

Как говорится в сообщении, все пробы отправлены в Чехию в сертифицированную лабораторию Института Здоровья в Усти над Лабе. В первую очередь пробы будут исследованы на содержание характерных для горно-металлургической промышленности элементов - мышьяка, кадмия, меди, цинка и свинца. "Мы работаем в этом регионе уже несколько лет, и каждое исследование дополняет предыдущие, с целью получения как можно больше данных о распространении загрязнения в наиболее уязвимых территориях, тем самым  повышая информированность населения о рисках для здоровья и окружающей среды",- сказала представитель чешской организации по химической безопасности "Арника" Валерия Гречко.

В отличие от предыдущих лет, в этом году география исследования была расширена.  Жители сел Арманис, Мхарт, Шнох и Техут впервые участвовали в отборе биоматериалов.

"Исследования, проводимые в последние годы, все более вызывают интерес со стороны общества. Так как в Армении нет государственных механизмов по оценке воздействия горнорудной промышленности и загрязнения на здоровье человека, результаты исследования являются единственным доказательством при защите прав, как в государственных учреждениях, так и в судебных инстанциях. Кроме того, результаты исследования непосредственно воздействуют на государственную политику, проводятся работы по внедрению механизмов оценки воздействия загрязнений на окружающую среду и здоровье человека",- сказал председатель НПО "Центр общинной мобилизации и содействия"(CCMS) Олег Дулгарян.

За полевыми работами наблюдали также консул Республики Чехия в Армении Ани Шагинянова, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Чехия в Армении Элеонора Копецка, глава административного и финансового отдела посольства Словацкой республики в Армении Дагмар Попякова, посетившие Лорийский марз с визитом.

Научные данные, полученные по исследованию химического загрязнения, источниками которого являются объекты горно-металлургических предприятий - месторождения, хвостохранилища, отвалы и пустые породы, производства и др., будут представлены на обсуждение заинтересованных сторон. Предстоят встречи с местными жителями и администрациями, с ответственными государственными структурами и общественностью, в ходе которых будет выработана политика по защите экологических прав людей и снижения рисков от загрязнения окружающей среды.

Исследования проводятся неправительственной организацией из Чехии "Арника" совместно с НПО <Центр общинной мобилизации и содействия> (CCMS) и информационной НПО <ЭкоЛур> в рамках Программы по содействию в преобразованиях, реализуемой при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики. 


Лента новостей
Президент Pеспублики Tаджикистан находится в Tуркменистане с государственным визитомПрезидент Pеспублики Tаджикистан находится в Tуркменистане с государственным визитом
Ваагн Хачатурян возглавил Министерство высокотехнологической промышленности АрменииВаагн Хачатурян возглавил Министерство высокотехнологической промышленности Армении
Чешские ученые проведут очередную экспертизу уровня загрязнения Лорийского региона АрменииЧешские ученые проведут очередную экспертизу уровня загрязнения Лорийского региона Армении
Пашинян примет участие в церемонии принятия присяги новым президентом ИранаПашинян примет участие в церемонии принятия присяги новым президентом Ирана
Активно пользуйтесь Вашей кредитной картой и получите в подарок одно из 20 платежных колец Банка ВТБ (Армения)Активно пользуйтесь Вашей кредитной картой и получите в подарок одно из 20 платежных колец Банка ВТБ (Армения)
Вице-премьер Папикян начал формировать свой аппаратВице-премьер Папикян начал формировать свой аппарат
Советник Тиграна Авиняна назначен новым пресс-секретарем МИД АрменииСоветник Тиграна Авиняна назначен новым пресс-секретарем МИД Армении
Новоназначенный министр территориального управления: Сурен Папикян задал высокую планкуНовоназначенный министр территориального управления: Сурен Папикян задал высокую планку
Президент Франции выразил свою поддержку территориальной целостности АрменииПрезидент Франции выразил свою поддержку территориальной целостности Армении
Президент Туркменистана поздравил Премьер-министра Республики АрменияПрезидент Туркменистана поздравил Премьер-министра Республики Армения
Заруи Матевосян назначена заместителем руководителя аппарата главы правительства АрменииЗаруи Матевосян назначена заместителем руководителя аппарата главы правительства Армении
Арутюн Геворкян освобожден от должности генсека Объединённой социальной службы, Ваге Акопян - ответственного за протокол премьер-министраАрутюн Геворкян освобожден от должности генсека Объединённой социальной службы, Ваге Акопян - ответственного за протокол премьер-министра
Председатель НС Армении сформировал свой аппаратПредседатель НС Армении сформировал свой аппарат
Подразделения ПВО ВС пресекли попытку проникновения в воздушное пространство Армении вражеского БПЛАПодразделения ПВО ВС пресекли попытку проникновения в воздушное пространство Армении вражеского БПЛА
Посол РФ: Преодоления транспортной блокады позволит раскрыть потенциал Армении, как очень перспективного экономического оператораПосол РФ: Преодоления транспортной блокады позволит раскрыть потенциал Армении, как очень перспективного экономического оператора
Экс-глава Мегри, ныне депутат фракции Экс-глава Мегри, ныне депутат фракции "Айастан" Мхитар Закарян останется под арестом
Сергей Копыркин: Осенью планируется визит бизнес-миссии России в Армению для формирования совместных проектовСергей Копыркин: Осенью планируется визит бизнес-миссии России в Армению для формирования совместных проектов
Эксперт: Транзит через Азербайджан для Армении абсолютно неинтересенЭксперт: Транзит через Азербайджан для Армении абсолютно неинтересен
Замдиректора СНБ Армении уволен с военной службы по достижении предельного возрастаЗамдиректора СНБ Армении уволен с военной службы по достижении предельного возраста
Вторым вице-спикером от партии власти избран Акоп АршакянВторым вице-спикером от партии власти избран Акоп Аршакян
За сутки в Армении зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 4 человекаЗа сутки в Армении зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 4 человека
Министерство обороны: Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильнаМинистерство обороны: Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильна
Прогноз: Приветствовать создание турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будетПрогноз: Приветствовать создание турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будет
Армения направит очередные 8,7 млрд драмов на покрытие коммрасходов, финансирование зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение арцахцев за августАрмения направит очередные 8,7 млрд драмов на покрытие коммрасходов, финансирование зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение арцахцев за август
В армянском парламенте избирают одного из трех вице-спикеровВ армянском парламенте избирают одного из трех вице-спикеров
Руководителем аппарата - генсеком Национального собрания Армении назначен Ваан НарибекянРуководителем аппарата - генсеком Национального собрания Армении назначен Ваан Нарибекян
Бывший глава Минюста Армении возглавил Комитет госдоходовБывший глава Минюста Армении возглавил Комитет госдоходов
Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильноСергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно
Посол РФ в Армении считает несправедливой критику в адрес ОДКБ и России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границеПосол РФ в Армении считает несправедливой критику в адрес ОДКБ и России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе
Посол РФ: Вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы требует обсуждений в трехстороннем форматеПосол РФ: Вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы требует обсуждений в трехстороннем формате
Пашинян представил аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу ВС нового главу оборонного ведомстваПашинян представил аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу ВС нового главу оборонного ведомства
Дипломат: Иран готов содействовать в установлении долгосрочного мира в регионеДипломат: Иран готов содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе
Пашинян: Демаркация армяно-азербайджанской границы и урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не являются пересекающимися процессамиПашинян: Демаркация армяно-азербайджанской границы и урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не являются пересекающимися процессами
Гарибашвили поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра АрменииГарибашвили поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
Премьер-министр Украины заверил Пашиняна в готовности к конструктивному и взаимовыгодному развитию украинско-армянского сотрудничества во всех сферахПремьер-министр Украины заверил Пашиняна в готовности к конструктивному и взаимовыгодному развитию украинско-армянского сотрудничества во всех сферах
Пашинян уволил генсека министерства территориального управления и инфраструктур и замруководителя аппарата премьер-министраПашинян уволил генсека министерства территориального управления и инфраструктур и замруководителя аппарата премьер-министра
В ходе пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция, инициированная TуркменистаномВ ходе пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция, инициированная Tуркменистаном
Бывший секретарь фракции Бывший секретарь фракции "Мой шаг" назначен главным советником премьер-министра
Тигран Авинян покидает пост вице-премьера: он рассказал о разногласиях с командойТигран Авинян покидает пост вице-премьера: он рассказал о разногласиях с командой
Уволен начальник Управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВС АрменииУволен начальник Управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВС Армении
Парламентские фракции выдвинули своих кандидатов на пост вице-спикеров парламента 8-го созываПарламентские фракции выдвинули своих кандидатов на пост вице-спикеров парламента 8-го созыва
Парламентская оппозиция оспорит результаты выборов спикера Национального собрания в Конституционном судеПарламентская оппозиция оспорит результаты выборов спикера Национального собрания в Конституционном суде
За прошедшие сутки в Армении не зарегистрировано летальных исходов от коронавирусаЗа прошедшие сутки в Армении не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса
Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая ГрузиюАналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию
Прогноз: Решить проблемы Армении с Прогноз: Решить проблемы Армении с "одной нацией, двумя государствами" без пересмотра отношений с Россией невозможно
Президент Армении назначил министров здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, экономики, финансов, юстиции, МОНКС и вице-премьераПрезидент Армении назначил министров здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, экономики, финансов, юстиции, МОНКС и вице-премьера
В Мартакерте построят крупную ГЭСВ Мартакерте построят крупную ГЭС
Армения и Россия высоко оценили политический диалог и эффективное сотрудничество в оборонной сфереАрмения и Россия высоко оценили политический диалог и эффективное сотрудничество в оборонной сфере
Ваагн Оганян освобожден от должности генсека МЧС, а Сурен Гамбарян - помощника премьер-министра АрменииВаагн Оганян освобожден от должности генсека МЧС, а Сурен Гамбарян - помощника премьер-министра Армении
Ежегодный фестиваль книги в Ереване завершен: жюри определило лучших прозаиков и поэтов годаЕжегодный фестиваль книги в Ереване завершен: жюри определило лучших прозаиков и поэтов года
Гнел Саносян и Нарек Мкртчян получили министерские портфели: территориального управления и социальных вопросовГнел Саносян и Нарек Мкртчян получили министерские портфели: территориального управления и социальных вопросов
Арутюнян Пашиняну: Уверен, что властям Армении удастся повысить роль и имидж страны на международной аренеАрутюнян Пашиняну: Уверен, что властям Армении удастся повысить роль и имидж страны на международной арене
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра АрменииПутин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
Лилит Макунц назначена Послом Армении в СШАЛилит Макунц назначена Послом Армении в США
ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огняВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня
Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Алена Симоняна с избранием на пост Председателя НС РАПремьер-министр Никол Пашинян поздравил Алена Симоняна с избранием на пост Председателя НС РА
Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего в направлении Ереван - ТбилисиАрмения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего в направлении Ереван - Тбилиси
Депутаты Депутаты "Гражданского договора" не смогли избрать спикера парламента: С 18:30 до 20:00 пройдет дополнительное заседание
В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,8 тысяч пассажировВ свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,8 тысяч пассажиров
Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области АрменииГнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области Армении
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Транзит через Азербайджан для Армении абсолютно неинтересенЭксперт: Транзит через Азербайджан для Армении абсолютно неинтересен
Прогноз: Приветствовать создание турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будетПрогноз: Приветствовать создание турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будет
Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая ГрузиюАналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию
Прогноз: Решить проблемы Армении с Прогноз: Решить проблемы Армении с "одной нацией, двумя государствами" без пересмотра отношений с Россией невозможно
Эксперт: Армении необходимо распроститься с иллюзиями относительно пацифизма АлиеваЭксперт: Армении необходимо распроститься с иллюзиями относительно пацифизма Алиева
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности