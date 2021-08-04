Среда, 4 Августа 2021 21:59

АрмИнфо.Завершились полевые работы по отбору проб для исследований химического загрязнения территорий Лорийского региона, находящихся под воздействием горно-металлургической промышленности.

Как сообщили АрмИнфо в НПО <Эколур>, всего было собрано 136 проб, в которые входили образцы домашней пыли, почвы, седиментов, молочных продуктов и биоматериалов (человеческой мочи и волос). Исследования проводились с 28 июля по 2 августа в 12 общинах и населенных пунктах Лорийского марза: Алаверди, Ахпат, Санаин, Акори, Шнох, Техут, Ахтала, Мец Айрум, Покр Айрум, Шамлух, Арманис и Мгарт, находящихся под воздействием горно-металлургических предприятий ЗАО <Сагамар>, ЗАО <Техут> и ЗАО <Ахталинский горно-обогатительный комбинат>.

Как говорится в сообщении, все пробы отправлены в Чехию в сертифицированную лабораторию Института Здоровья в Усти над Лабе. В первую очередь пробы будут исследованы на содержание характерных для горно-металлургической промышленности элементов - мышьяка, кадмия, меди, цинка и свинца. "Мы работаем в этом регионе уже несколько лет, и каждое исследование дополняет предыдущие, с целью получения как можно больше данных о распространении загрязнения в наиболее уязвимых территориях, тем самым повышая информированность населения о рисках для здоровья и окружающей среды",- сказала представитель чешской организации по химической безопасности "Арника" Валерия Гречко.

В отличие от предыдущих лет, в этом году география исследования была расширена. Жители сел Арманис, Мхарт, Шнох и Техут впервые участвовали в отборе биоматериалов.

"Исследования, проводимые в последние годы, все более вызывают интерес со стороны общества. Так как в Армении нет государственных механизмов по оценке воздействия горнорудной промышленности и загрязнения на здоровье человека, результаты исследования являются единственным доказательством при защите прав, как в государственных учреждениях, так и в судебных инстанциях. Кроме того, результаты исследования непосредственно воздействуют на государственную политику, проводятся работы по внедрению механизмов оценки воздействия загрязнений на окружающую среду и здоровье человека",- сказал председатель НПО "Центр общинной мобилизации и содействия"(CCMS) Олег Дулгарян.

За полевыми работами наблюдали также консул Республики Чехия в Армении Ани Шагинянова, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Чехия в Армении Элеонора Копецка, глава административного и финансового отдела посольства Словацкой республики в Армении Дагмар Попякова, посетившие Лорийский марз с визитом.

Научные данные, полученные по исследованию химического загрязнения, источниками которого являются объекты горно-металлургических предприятий - месторождения, хвостохранилища, отвалы и пустые породы, производства и др., будут представлены на обсуждение заинтересованных сторон. Предстоят встречи с местными жителями и администрациями, с ответственными государственными структурами и общественностью, в ходе которых будет выработана политика по защите экологических прав людей и снижения рисков от загрязнения окружающей среды.

Исследования проводятся неправительственной организацией из Чехии "Арника" совместно с НПО <Центр общинной мобилизации и содействия> (CCMS) и информационной НПО <ЭкоЛур> в рамках Программы по содействию в преобразованиях, реализуемой при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики.