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АрмИнфо. Объективно регион, Россия, и международное сообщество заинтересовано в том, чтобы Закавказье стало не только регионом мира стабильности, но и успешно, динамично развивалось, тем самым внося свой вклад в международно экономические связи. Об этом в ходе интервью Общественному телевидению заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
<Для нас это еще имеет особое значение, потому что Армения, как и Россия входит в Евразийский экономический Союз, это вопрос региональной интеграции.
Разблокирование связей будет положительно сказываться на интеграционных процессах в рамках нашего Союза>, - заметил он. В этом контексте он указал на связи с Ираном, который для России является очень важным партнером в экономическом и политическом плане.
Отметив, что разблокирование дорог для России есть насущным вопросом, Копыркин подчеркнул, что российская сторона, несмотря на все противоречия, предпринимает активные усилия, чтобы дать старт этому процессу.
<Для Армении очень важно преодоления этой транспортной блокады, это сразу позволит раскрыть потенциал армянского народа, Армении, как очень перспективного экономического оператора>, - отметил Посол.
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|Прогноз: Приветствовать создание турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будет
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|В армянском парламенте избирают одного из трех вице-спикеров
|Руководителем аппарата - генсеком Национального собрания Армении назначен Ваан Нарибекян
|Бывший глава Минюста Армении возглавил Комитет госдоходов
|Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно
|Посол РФ в Армении считает несправедливой критику в адрес ОДКБ и России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Посол РФ: Вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы требует обсуждений в трехстороннем формате
|Пашинян представил аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу ВС нового главу оборонного ведомства
|Дипломат: Иран готов содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе
|Пашинян: Демаркация армяно-азербайджанской границы и урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не являются пересекающимися процессами
|Гарибашвили поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
|Премьер-министр Украины заверил Пашиняна в готовности к конструктивному и взаимовыгодному развитию украинско-армянского сотрудничества во всех сферах
|Пашинян уволил генсека министерства территориального управления и инфраструктур и замруководителя аппарата премьер-министра
|В ходе пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция, инициированная Tуркменистаном
|Бывший секретарь фракции "Мой шаг" назначен главным советником премьер-министра
|Тигран Авинян покидает пост вице-премьера: он рассказал о разногласиях с командой
|Уволен начальник Управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВС Армении
|Парламентские фракции выдвинули своих кандидатов на пост вице-спикеров парламента 8-го созыва
|Парламентская оппозиция оспорит результаты выборов спикера Национального собрания в Конституционном суде
|За прошедшие сутки в Армении не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса
|Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию
|Прогноз: Решить проблемы Армении с "одной нацией, двумя государствами" без пересмотра отношений с Россией невозможно
|Президент Армении назначил министров здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, экономики, финансов, юстиции, МОНКС и вице-премьера
|В Мартакерте построят крупную ГЭС
|Армения и Россия высоко оценили политический диалог и эффективное сотрудничество в оборонной сфере
|Ваагн Оганян освобожден от должности генсека МЧС, а Сурен Гамбарян - помощника премьер-министра Армении
|Ежегодный фестиваль книги в Ереване завершен: жюри определило лучших прозаиков и поэтов года
|Гнел Саносян и Нарек Мкртчян получили министерские портфели: территориального управления и социальных вопросов
|Арутюнян Пашиняну: Уверен, что властям Армении удастся повысить роль и имидж страны на международной арене
|Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
|Лилит Макунц назначена Послом Армении в США
|ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Алена Симоняна с избранием на пост Председателя НС РА
|Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего в направлении Ереван - Тбилиси
|Депутаты "Гражданского договора" не смогли избрать спикера парламента: С 18:30 до 20:00 пройдет дополнительное заседание
|В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,8 тысяч пассажиров
|Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области Армении
|Глава ВСС: Судебная система Армении нуждается в очищении
|Пашинян начал формировать новое правительствo Армении
|Парламентская оппозиция на первом же заседании покинула зал заседаний в знак протеста
|Армянский парламент сформировал счетную комиссию
|Двоих пленных армян в Баку приговорили к 20 годам лишения свободы
|Аршак Карапетян освобожден от занимаемой должности первого замминистра обороны Армении
|Первый замминистра труда и по социальным вопросам Армении освобожден от должности
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