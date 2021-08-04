Среда, 4 Августа 2021 13:53

АрмИнфо. Объективно регион, Россия, и международное сообщество заинтересовано в том, чтобы Закавказье стало не только регионом мира стабильности, но и успешно, динамично развивалось, тем самым внося свой вклад в международно экономические связи. Об этом в ходе интервью Общественному телевидению заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

<Для нас это еще имеет особое значение, потому что Армения, как и Россия входит в Евразийский экономический Союз, это вопрос региональной интеграции.

Разблокирование связей будет положительно сказываться на интеграционных процессах в рамках нашего Союза>, - заметил он. В этом контексте он указал на связи с Ираном, который для России является очень важным партнером в экономическом и политическом плане.

Отметив, что разблокирование дорог для России есть насущным вопросом, Копыркин подчеркнул, что российская сторона, несмотря на все противоречия, предпринимает активные усилия, чтобы дать старт этому процессу.

<Для Армении очень важно преодоления этой транспортной блокады, это сразу позволит раскрыть потенциал армянского народа, Армении, как очень перспективного экономического оператора>, - отметил Посол.