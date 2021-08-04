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 Среда, 4 Августа 2021 01:35
Алина Оганесян

Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно

Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно

АрмИнфо. При участии российской стороны удалось вернуть 81 армянского военнопленного и 16 азербайджанских. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Не можем говорить, что это вопрос игнорируется, и никаких подвижек нет. Изначально наша позиция была – обмен «всех на всех». Но, к сожалению, не получается так быстро, логично и просто решать эту работу», - сказал он.

По словам Посла, работа по возвращению военнопленных велась и будет вестись пофамильно. «Этот вопрос также самый важный для российской стороны с точки зрения содействия этому процессу», - отметил Копыркин.


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