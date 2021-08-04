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АрмИнфо. При участии российской стороны удалось вернуть 81 армянского военнопленного и 16 азербайджанских. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин.
«Не можем говорить, что это вопрос игнорируется, и никаких подвижек нет. Изначально наша позиция была – обмен «всех на всех». Но, к сожалению, не получается так быстро, логично и просто решать эту работу», - сказал он.
По словам Посла, работа по возвращению военнопленных велась и будет вестись пофамильно. «Этот вопрос также самый важный для российской стороны с точки зрения содействия этому процессу», - отметил Копыркин.
|Сергей Копыркин: Работа по возвращению армянских пленных велась и будет вестись пофамильно
|Посол РФ в Армении считает несправедливой критику в адрес ОДКБ и России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Посол РФ: Вопрос размещения российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы требует обсуждений в трехстороннем формате
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|Дипломат: Иран готов содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе
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|Премьер-министр Украины заверил Пашиняна в готовности к конструктивному и взаимовыгодному развитию украинско-армянского сотрудничества во всех сферах
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|В ходе пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция, инициированная Tуркменистаном
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|Парламентская оппозиция оспорит результаты выборов спикера Национального собрания в Конституционном суде
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|Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию
|Прогноз: Решить проблемы Армении с "одной нацией, двумя государствами" без пересмотра отношений с Россией невозможно
|Президент Армении назначил министров здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, экономики, финансов, юстиции, МОНКС и вице-премьера
|В Мартакерте построят крупную ГЭС
|Армения и Россия высоко оценили политический диалог и эффективное сотрудничество в оборонной сфере
|Ваагн Оганян освобожден от должности генсека МЧС, а Сурен Гамбарян - помощника премьер-министра Армении
|Ежегодный фестиваль книги в Ереване завершен: жюри определило лучших прозаиков и поэтов года
|Гнел Саносян и Нарек Мкртчян получили министерские портфели: территориального управления и социальных вопросов
|Арутюнян Пашиняну: Уверен, что властям Армении удастся повысить роль и имидж страны на международной арене
|Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
|Лилит Макунц назначена Послом Армении в США
|ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Алена Симоняна с избранием на пост Председателя НС РА
|Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего в направлении Ереван - Тбилиси
|Депутаты "Гражданского договора" не смогли избрать спикера парламента: С 18:30 до 20:00 пройдет дополнительное заседание
|В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,8 тысяч пассажиров
|Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области Армении
|Глава ВСС: Судебная система Армении нуждается в очищении
|Пашинян начал формировать новое правительствo Армении
|Парламентская оппозиция на первом же заседании покинула зал заседаний в знак протеста
|Армянский парламент сформировал счетную комиссию
|Двоих пленных армян в Баку приговорили к 20 годам лишения свободы
|Аршак Карапетян освобожден от занимаемой должности первого замминистра обороны Армении
|Первый замминистра труда и по социальным вопросам Армении освобожден от должности
|Ход конем: Парламентская оппозиция выдвинула своих кандидатов на пост спикера Национального собрания - они под арестом
|Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
|Оппозиция выдвинет на пост вице-спикера парламента кандидатуру Ишхана Сагателяна
|Ара Абрамян 20 лет во главе Союза армян России – итоги работы
|Оппозиционный депутат сообщил о нарушении регламента парламента Армении - Первые взаимные претензии
|За сутки в Армении зарегистрировано 137 новых случаев заражения коронавирусом
|Армения должна иметь хорошие отношения как с Россией, так и с Западом и Востоком - Армен Саркисян
|Эксперт: Армении необходимо распроститься с иллюзиями относительно пацифизма Алиева
|Политик: У международного сообщества есть все возможности, чтобы усадить Алиева за стол переговоров
|В Ереване стартовало первое заседание новоизбранного Национального Собрания Армении 8-го созыва
|Конгрессмен: Если прекращение огня на армяно-азербайджанской границе вне интересов РФ, то Минская группа ОБСЕ никогда не добьется успеха
|Член Палаты представителей США: ВС Азербайджана должны немедленно покинуть территорию Армении
|Мэр Еревана: В октябре транспортный парк столицы пополнится 211 новыми автобусами
|Миноброны: На участке Ерасх армяно-азербайджанской границы противником была произведена попытка укрепить свои посты
|В День железнодорожника 1 августа проезд в пригородных электропоездах ЮКЖД будет бесплатным за исключением экспрессов Ереван-Гюмри
|В Армении общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в 230 тыс.
|Постпред Армении в ООН: Армения готова использовать законное право на самооборону в вопросе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности
|МККК выразил готовность приложить максимальные усилия для решения гуманитарных вопросов, возникших вследствие Арцахской войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Защитник прав человека встретился с аккредитованными в Армении дипломатами и представителями международных организаций
|Читать больше
|Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию
|Прогноз: Решить проблемы Армении с "одной нацией, двумя государствами" без пересмотра отношений с Россией невозможно
|Эксперт: Армении необходимо распроститься с иллюзиями относительно пацифизма Алиева
|Политик: У международного сообщества есть все возможности, чтобы усадить Алиева за стол переговоров
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