Среда, 4 Августа 2021 01:35

АрмИнфо. При участии российской стороны удалось вернуть 81 армянского военнопленного и 16 азербайджанских. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Не можем говорить, что это вопрос игнорируется, и никаких подвижек нет. Изначально наша позиция была – обмен «всех на всех». Но, к сожалению, не получается так быстро, логично и просто решать эту работу», - сказал он.

По словам Посла, работа по возвращению военнопленных велась и будет вестись пофамильно. «Этот вопрос также самый важный для российской стороны с точки зрения содействия этому процессу», - отметил Копыркин.