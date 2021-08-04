Среда, 4 Августа 2021 01:31

АрмИнфо. Вопрос размещения российских пограничников на оставшихся проблемных участках армяно-азербайджанской границы обсуждаются с активным участием российской стороны, которая готова предпринять соответствующие шаги, однако данный вопрос требует обсуждений в трехстороннем формате.

Об этом в интервью Общественному телевидению заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин, комментируя предложение премьер-министра Армении о размещении вдоль всей границы РА опорных пунктов российских пограничников.

«Мы понимаем всю важность этой проблемы», - сказал дипломат, отметив, что практическая работа в этом направлении ведется.

При этом он напомнил, что частично данная идея реализована в Сюникской области, где размещены посты российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы в дополнение к тем местам службы, которые традиционно отводились российским пограничникам. В этом контексте он назвал границу с Ираном и Турцией. «Сейчас привлечены немалые дополнительные средства, в том числе личный состав, для того чтобы разместить наших пограничников, особенно там, где дорога петляет по двум территориям», - сказал он.

Дипломат рассказал о своем визите в Сюникскую область в июне. Ссылаясь на свои разговоры с жителями приграничных общин, Копыркин подчеркнул: «Я понял насколько важно присутствие российских пограничников, флагов, чтобы сохранялась стабильная ситуация, чтобы не было каких-либо эксцессов. И это действительно им удается. Если какие –то проблемы возникают, российские пограничники подключаются к их решению. Присутствие наших пограничников позволяет местному населению, которое оказалось в новой трагической для себя ситуации, чувствовать себя более комфортно, более свободно. Думаю, что это очень важная миссия наших пограничников».