Вторник, 3 Августа 2021 23:45

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу Вооруженных Сил новоназначенного министра обороны Аршака Карапетяна.

Как сообщает пресс-служба правительства, обращаясь к министру, Пашинян подчеркнул, что последний вступает на должность в крайне тяжелое для страны и региона время.

Говоря о напряженной ситуации, сложившейся вокруг границ Армении, премьер отметил, что Азербайджан пытается создать впечатление, что формирует повестку в регионе и вокург Армении, и по сути, навязывает эту повестку. <Однако у Армении есть своя повестка. Республика Армения была и остается в рамках взятых на себя международных обязательств. То есть, на самом деле совершается попытка не дать возможности решить вопросы, которые находятся в повестке правительства Республики Армения>, - сказал он.

Коснувшись вопроса о разблокировании коммуникаций, Пашинян подчеркнул, что это является ключевым моментом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г. <Открытие региональных коммуникаций является одним из приоритетов правительства Республики Армения. А что делает Азербайджан? Пытается добавить в эту тему компоненты, которые по своему содержанию неприемлемы для Республики Армения>, - сказал глава правительства. В этом ключе он указал на разговоры о коридоре. <Все должны знать, что никогда не было договоренности о коридоре через территорию Республики Армения>, - заверил он. Пашинян подчеркнул, что Республика Армения не брала на себя ни устных, ни письменных обязательств по этому предложению, более того, выражала всегда свою четую позицию по данному вопросу. А о секретных договоренностях и речи быть не может.

Никол Пашинян также заявил, что на внеочередных парламентских выборах 20 июня власти страны получили от граждан Республики Армения мандат - открыть для Армении и региона эпоху мирного развития . <Мы полны решимости идти по этому пути, но должны констатировать, что, к сожалению, это зависит не только от Республики Армения. В этом и вся проблема>. В этом контексте он отметил важность объединения усилий с международным сообществом в вопросе приведения стран, представляющих угрозу миру в регионе, в конструктивное поле. <Но с другой стороны мы быть максимально конструктивными, чтобы суметь реализовать полученный от народа мандат, безусловно, ни в коем случае не за счет национальных и государственных интересов Республики Армения>, - сказал Пашинян. Глава правительства подчеркнул, что перед правительством стоит задача- осуществить с большим размахом процесс реформирования Вооруженных сил. <Здесь сложно переоценить роль министра обороны. Господин Карапетян, желаю вам удачи в продвижении этой повестки>, - заключил он.

В свою очередь новоназначенный министр Аршак Карапетян заверил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить мир, защитить границы и восстановить ресурсы армянской армии благодаря уже инициированным инвестициям и реформам. <Мы хотим, чтобы ВС Армении могли быть одной из мощных армий, имеющих свою репутацию в регионе>, - подчеркнул он.