Вторник, 3 Августа 2021 20:00

АрмИнфо.Иран готов содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури заявил в ходе своего визита в обстреливаемое азербайджанскими ВС село Верин Шоржа Гегаркуникской области.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны, Посол прибыл в Гегаркуникскую область в сопровождении военного атташе-полковника Бахмана Садегина и представителей оборонного ведомства Армении.

Посол выразил озабоченность продолжающимися пограничными инцидентами и подчеркнул о необходимости обоюдной сдержанности и мирного урегулирования конфликтов. При этом Аббас Бадахшан Зохури выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших в ходе недавних столкновений. Отметив необходимость уважения международно признанных границ, дипломат заявил, что обеспечение мира на Южном Кавказе отвечает интересам народов региона