Вторник, 3 Августа 2021 16:14

АрмИнфо. Тигран Авинян покидает пост вице- премьера, но останется членом правления партии "Гражданский договор". При этом, по его словам, он не участвовал в предвыборной кампании, поскольку у него были некоторые разногласия с командой по избирательному списку. Об этом сообщил Тигран Авинян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в начале избирательного процесса решил сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, воздержавшись от участия в избирательной кампании. Решение было вызвано разногласиями по предвыборному списку.

"Наша борьба основана на принципах демократии, свободы и искоренения коррупции. В этом контексте приоритетом данного этапа развития нашего государства является установление и укрепление демократии (свободные, справедливые и прозрачные выборы), искоренение коррупции (непримиримая борьба с коррупцией). В этом ряду основополагающим принципом является также разделение бизнеса и политики, независимо от личности. Однако в случае с предвыборным списком я не был уверен, что этот принцип соблюдался и мы никоим образом не отклонялись от него", - написал он.

Тем не менее, Авинян убежден, что разделение бизнеса и политики останется незыблемым принципом команды, а потенциальные риски будут устранены. "Сам я останусь членом правления партии "Гражданский договор", буду всячески поддерживать, чтобы в все наши реформы 2018 года были продолжены", - отметил Тигран Авинян.

Покидая пост вице-премьера РА, Авинян оценивает трехлетнюю работу как эффективную, говорит о прогрессе в координированных сферах. "Прежде всего, в ходе борьбы с коронавирусом мы смогли предотвратить возможный крах экономики. Более того, мы не допустили ухудшения ситуации с антикризисными экономическими программами развития в социальной сфере, сельском хозяйстве, энергетике, градостроительстве, одновременно создавая реальные предпосылки для развития. Я также считаю важной разработку стратегии реформы государственного управления и достижения в области цифровизации. Все это создает прекрасную основу для построения того государства, о котором мы мечтаем", - отметил он.

Авинян убежден, что работа последних трех лет окажет существенное влияние на превращение Армении в процветающее, конкурентоспособное институциональное государство. Он пожелал успехов новоизбранному Национальному собранию, вновь сформированному правительству в работе во благо Республики Армения и ее народа.

Накануне сообщалось, что и.о. вице-спикера Армении Тигран Авинян освободил от должности всех своих советников и помощников: уволены глава офиса Баграт Бадалян, помощники Геворк Саакян, референт Лусине Даян, советники Сона Теванян и Ваан Унанян.

Ранее СМИ неоднократно писали, что после выборов Авинян оставит пост в кабмине и перейдет на работу в частный сектор. Была информация о том, что Авинян займет руководящую должность в телекоммуникационной компании. Еще до выборов сообщалось о разногласиях с премьер-министром по вопросу включения представителей бизнеса, в частности Хачатура Сукиасяна и Гургена Арсеняна, в избирательный список партии власти. СМИ сообщали также о конкуренции между Авиняном и Сукиасяном из- за поста столичного градоначальника.