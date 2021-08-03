Вторник, 3 Августа 2021 16:13

АрмИнфо. Правящая фракция "Гражданский договор" и оппозиционные "Айастан" и "Честь имею" выдвинули своих кандидатов на пост вице-спикеров парламента 8-го созыва. В Национальном собрании Армении сегодня - 3 августа, продолжается работа первой сессии, созванной 2 августа.

Согласно повестке, парламент тайным голосованием должен избрать трех заместителей председателя НС. Накануне председателем НС был избран Ален Симонян - экс-вице- спикер парламента 7-го созыва. Затем НС перейдет к выборам председателей постоянных комиссий.

Кандидатом на пост вице-спикера Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, являются Рубен Рубинян (председатель постоянной комиссии НС по внешним связям НА 7-го созыва) и Акоп Аршакян (бывший министр высоких технологий). Единым кандидатом от оппозиционных блоков "Айастан" и "Честь имею" на пост третьего вице- спикера Национального собрания РА стал представитель Верховного совета АРФ "Дашнакцутюн", ранее координирующий акции протеста "Движения за спасение отечества", депутат от "Армении" Ишхан Сагателян.

Напомним, что по итогам внеочередных выборов в парламент 20 июня 2021 года Национальное Собрание 8-го созыва состоит из 107 депутатов. Правящая партия "Гражданский договор" представлена 71 депутатом, оппозиционный блок "Айастан" ("Армения"-ред.) получил 29 мандатов, у блока "Честь имею" с 7 мандатов.