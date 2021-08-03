Вторник, 3 Августа 2021 16:07

АрмИнфо. В Мартакерте построят крупную гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом стало известно по итогам совещания во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Согласно сообщению главного информацонного управления аппарата президента, станция <Гетаван-1> мощностью в 17,6 МВт будет построена на территории общины Гетаван. Общая стоимость проекта оценивается в $25 млн., которые предоставил Инвестиционный фонд Арцаха. При этом отмечено, что к проекту могут подключиться и другие инвесторы.

До азербайджано-турецкой агрессии в 2020 году Арцах с точки зрения электроэнергии был самодостаточным, более того, определенные объемы электроэнергии экспортировались из государства.

<Большая часть наших энергоресурсов осталась на оккупированных Азербайджаном территориях, а Арцах из страны экспортера электроэнергии превратился в импортера. В нынешних условиях восстановление экономики Арцаха и наша жизнедеятельность во многом зависят от энергетических возможностей. Поэтому, с целью восстановления энергетической самодостаточности и стимулирования развития экономики мы решили построить новую крупную ГЭС>, - отметил Арутюнян.