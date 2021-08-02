Понедельник, 2 Августа 2021 21:06

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Алену Симоняну поздравительное послание в связи с его избранием на пост спикера Национального собрания.

В сообщении, в частности, говорится о том, что Симонян занял эту должность в решающий момент для будущего страны и региона, <когда мы все переживаем исторические испытания>. Пашинян выразил надежду на то, что НС может стать площадкой для консолидации, а не размежевания, а качество и содержание принятых законов и решений НС РА будут соответствовать задачам и чаяниям, стоящим перед народом и государством.

В основе этих парламентских решений должна лежать, по мнению Пашиняна, работа по укреплению государства и его институтов. <Это должно быть ориентиром для всех нас, включая Национальное собрание>, - подчеркнул премьер.