Понедельник, 2 Августа 2021 19:27

АрмИнфо. Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего между Ереваном и Тбилиси, время в пути которого составило бы 2.5 - 3 часа. Об этом говорилось в ходе встречи министра экономки Армении Ваана Керобяна с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнава в грузинской столице.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, реализация данной инициативы, по мнению сторон, поспособствует развитию туризма.

В ходе встречи со своей грузинской коллегой Керобян предложил также обсудить возможности реализации ряда других совместных проектов в туристической и энергетической сфере.

В этой связи министр подчеркнул: <Наши страны по отдельности сравнительно представляют собой небольшие рынки, но вместе мы можем быть более привлекательными в регионе>.

В этот же день Ваан Керобян провел встречу с министром финансов Грузии Лашой Хуцишвили. Сообщается, что стороны обсудили ряд важных вопросов в налоговой и таможенной сферах, а также проблемы, связанные с транзитными перевозками через территорию Грузии.

В последний день своего пребывания в Грузии министр экономики Армении встретился с вице- премьером, министром охраны природы и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили, а также министром инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклием Карселадзе.

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономики, с грузинскими партнерами обсуждались вопросы регионального сотрудничества, а также возможности сотрудничества в области сельского хозяйства.

Отметим, что делегация Министерства экономики Армении во главе с Вааном Керобяном с 29 по 30 июля с рабочим визитом находилась в Грузии, где с грузинскими коллегами прошли обсуждения, касающиеся перспектив армяно-грузинского сотрудничества в торгово- экономической сфере.

По данным Статкомитета РА, в январе-мае 2021 года товарооборот между Арменией и Грузией возрос на 28,7%, обеспечив объем в $59.5 млн. При этом экспорт составил $24.5 млн., с годовым ростом на 17,4%, на фоне роста импорта на 38% до $35 млн.