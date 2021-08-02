Понедельник, 2 Августа 2021 19:26

АрмИнфо. Депутаты правящего "Гражданского договора" не смогли избрать спикера парламента, из-за опечатки, допущенной в фамилии одного из кандидатов от оппозиции. Имя кандидата так и не было названо.

На данный момент в НС проходит повторное тайное голосование по избранию спикера главы парламента 8-го созыва. Оно продлиться 30 минут.

Правящее большинство выступило также с инициативой проведения дополнительного заседания сегодня с 18:30 до 20:00.

Ранее парламентские силы выдвинули своих кандидатов на пост спикера Национального собрания: парламентское большинство - фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру вице-спикера парламента 7-го созыва Алена Симоняна, оппозиционная фракция "Айастан" кандидатуру экс-главы общины Мегри Мхитара Закаряна, а оппозиционная "Честь имею" - экс-руководителя общины Сисиан Артура Саркисяна. Закарян и Саркисян, несмотря на наличие у них депутатских мандатов, и соответственно, депутатской неприкосновенности, находятся под арестом. Как заявил адвокат, ныне депутат от "Айастан" Арам Вардеванян, депутатская неприкосновенность может быть преодолена лишь при согласии НС Армении. В месте с тем, как указал депутат, процесс избрания спикера парламента в условиях отсутствия Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна не может быть законным, поскольку регламент НС обязывает обеспечить присутствие кандидатов, чтобы последние смогли представить свою программу парламентариям.

В результате, еще до начала голосования по вопросу избрания спикера НС, парламентская оппозиция - блок "Айастан" и альянс "Честь имею" демонстративно покинула зал заседаний в знак протеста против обсуждения кандидатуры от власти на пост спикера Национального собрания в условиях отсутствия оппозиционных кандидатов.