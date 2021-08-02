Понедельник, 2 Августа 2021 16:44

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян, сегодня - 2 августа, подписал указ о назначении министра обороны, окружающей среды, труда и по социальным вопросам, а также вице-премьера.

Ранее Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер- министром. Затем, по предложению Пашиняна, назначил Аршака Карапетян, сегодня ранее освобожденного решением премьер-министра от должности первого заместителя министра обороны, на должность главы МО. Нарек Мкртчян, ранее уволенный с поста первого замминистра, возглавит министерство труда и по социальным вопросам, а Романос Петросян - министерство окружающей среды.

Указом президента РА и.о. министра территориального управления и инфраструктур назначен Сурен Папикян назначен вице-премьером Армении.

Согласно Консртитуции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения Премьер- министра. Премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает Президенту Республики кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент Республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный Суд. Конституционный Суд рассматривает обращение и принимает постановление в пятидневный срок. Если Президент Республики не выполняет установленных настоящей статьей требований в трехдневный срок, то соответствующий вице-премьер или министр считается назначенным в силу права.

Премьер-министр в двадцатидневный срок после формирования Правительства представляет в Национальное Собрание программу Правительства. Национальное Собрание одобряет программу Правительства в семидневный срок большинством голосов от общего числа депутатов. Если Национальное Собрание не одобряет программы Правительства и не избирает нового Премьер-министра в соответствии с частями 2 и 3 статьи 149 Конституции, то Национальное Собрание распускается в силу права. Если Национальное Собрание избирает Премьер-министра, однако вновь не одобряет программы Правительства, то Национальное Собрание распускается в силу права. Часть 3 настоящей статьи не распространяется на программу Правительства, сформированного в соответствии со статьей 115 Конституции. Если программа этого Правительства не одобряется, то Национальное Собрание распускается в силу права