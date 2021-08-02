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АрмИнфо.Парламентская оппозиция - блок "Айастан" и альняс "Честь имею" сегодня на первом заседании парламента 8-го созыва демонстративно покинула зал заседаний в знак протеста против обсуждения кандидатуры на пост спикера Национального собрания от власти в условиях отсутствия оппозиционных кандидатов.
Ранее парламентские силы выдвинули своих кандидатов на пост спикера Национального собрания: парламентское большинство - фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру вице-спикера парламента 7-го созыва Алена Симоняна, оппозиционная фракция "Айастан" кандидатуру экс-главы общины Мегри Мхитара Закаряна, а оппозиционная "Честь имею" - экс-руководителя общины Сисиан Артура Саркисяна. Отметим, что экс-мэры городов Сюникской области, являющиеся депутатами парламента от оппозиционного блока "Айастан", находятся под арестом. Представители оппозиции утверждают, что депутаты могут быть находится под арестом только при разрешении законодательного органа. Как заявила депутат от оппозиции Элинар Варданян, неприкосновенность депутата не может быть нарушена решением ЦИК. Между тем, власти парируют - Закаряну и Саркисяну обвинение было выдвинуто в то время, когда они были в статусе кандидата в депутаты, в следствие чего ходатайство стороны обвинения было подано и одобрено ЦИК РА.
Согласно регламенту Закарян и Саркисян должны выступить перед парламентом и представить свои программы, в противном случае, как заявили оппозиционные депутаты, голосование станет нарушением регламента, а итоги выборов - нелегитимными.
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|Конгрессмен: Если прекращение огня на армяно-азербайджанской границе вне интересов РФ, то Минская группа ОБСЕ никогда не добьется успеха
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|В День железнодорожника 1 августа проезд в пригородных электропоездах ЮКЖД будет бесплатным за исключением экспрессов Ереван-Гюмри
|В Армении общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в 230 тыс.
|Постпред Армении в ООН: Армения готова использовать законное право на самооборону в вопросе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности
|МККК выразил готовность приложить максимальные усилия для решения гуманитарных вопросов, возникших вследствие Арцахской войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Защитник прав человека встретился с аккредитованными в Армении дипломатами и представителями международных организаций
|Aктивы пенсионных фондов под управлением Amundi-ACBA Asset Management превысили 212 млрд драмов
|Пресечена попытка ввести в страны ЕС крупную партию героина, стоимостью в $45 млн.
|Апелляционный суд в Ереване оставил в силе решение об аресте Микаела Минасяна
|МИД РА: Армения приветствует подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ к возобновлению мирного процесса
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Армен Григорян указал на серьезные основания подозревать Азербайджан в совершении тяжких преступлениях в отношении армянских пленных
|Группа депутатов Европарламента осудила агрессивные действия Азербайджана против Армении
|Армянские парламентарии предлагают наказывать за грубые оскорбления
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|Рубен Варданян: Армения нуждается в современной иммиграционной политике
|Прогноз: Очередной отказ ОДКБ выполнять собственные функции поставит под вопрос его будущее
|МИД РФ призвали Ереван и Баку воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки
|Сара Анджарголян освобождена от должности руководителя Офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры
|Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении
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|Прогноз: Перспектив для окончательной деблокады Армении не просматривается
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