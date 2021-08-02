Понедельник, 2 Августа 2021 16:44

АрмИнфо.Парламентская оппозиция - блок "Айастан" и альняс "Честь имею" сегодня на первом заседании парламента 8-го созыва демонстративно покинула зал заседаний в знак протеста против обсуждения кандидатуры на пост спикера Национального собрания от власти в условиях отсутствия оппозиционных кандидатов.

Ранее парламентские силы выдвинули своих кандидатов на пост спикера Национального собрания: парламентское большинство - фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру вице-спикера парламента 7-го созыва Алена Симоняна, оппозиционная фракция "Айастан" кандидатуру экс-главы общины Мегри Мхитара Закаряна, а оппозиционная "Честь имею" - экс-руководителя общины Сисиан Артура Саркисяна. Отметим, что экс-мэры городов Сюникской области, являющиеся депутатами парламента от оппозиционного блока "Айастан", находятся под арестом. Представители оппозиции утверждают, что депутаты могут быть находится под арестом только при разрешении законодательного органа. Как заявила депутат от оппозиции Элинар Варданян, неприкосновенность депутата не может быть нарушена решением ЦИК. Между тем, власти парируют - Закаряну и Саркисяну обвинение было выдвинуто в то время, когда они были в статусе кандидата в депутаты, в следствие чего ходатайство стороны обвинения было подано и одобрено ЦИК РА.

Согласно регламенту Закарян и Саркисян должны выступить перед парламентом и представить свои программы, в противном случае, как заявили оппозиционные депутаты, голосование станет нарушением регламента, а итоги выборов - нелегитимными.