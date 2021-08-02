Понедельник, 2 Августа 2021 15:13

АрмИнфо. В бакинском суде второго августа двое армяне приговорены лишению свободы сроком на 20 лет каждый с отбыванием первых 10 лет в колонии общего режима, а вторых 10 лет - строгого режима.

Как сообщает Trend, Людвик Мкртычевич Мкртычян и Алешa Арамаисович Хосровян, обвиняются в "пытках азербайджанских пленных в период первой Карабахской войны и совершении других преступлений".

"Л.Мкртычян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана. А.Хосровян был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки осуществить разведывательные действия на азербайджанской территории.

Л.Мкртычяну и А.Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК",- сообщает Тренд.