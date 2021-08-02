Напомним, что по сей день мэры городов Сюникской области - экс-мэр Мегри Мхитар Закарян и экс-руководитель общины Сисиан Артур Саркисян, являющиеся депутатами парламента от оппозиционного блока "Айастан", находятся под арестом. Ранее глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что нахождение под арестом не является препятствием для получения депутатского мандата.

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