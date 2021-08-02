Понедельник, 2 Августа 2021 12:41

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян, сегодня - 2 августа, подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство - фракция "Гражданский договор" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщила секретарь фракции Назели Багдасарян, на своей странице в Facebook опубликовав решение фракции.

В решение за подписью главы фракции Айка Конджоряна отмечается, что нынешний и.о. премьер-министра Никол Пашинян выдвинут на пост премьер-министра Армении согласно статье 149-й Конституции и статьям 8-й и 140-й конституционного закона "Регламент Национального Собрания".

Президент Армении после начала срока полномочий новоизбранного НС, незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством, сформированном в порядке, установленном статьей 89-й Конституции.

Само Правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения Премьер- министра. Премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает Президенту Республики кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент Республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный Суд. Конституционный Суд рассматривает обращение и принимает постановление в пятидневный срок. Если Президент Республики не выполняет установленных настоящей статьей требований в трехдневный срок, то соответствующий вице-премьер или министр считается назначенным в силу права.

Премьер-министр в двадцатидневный срок после формирования Правительства представляет в Национальное Собрание программу Правительства. Национальное Собрание одобряет программу Правительства в семидневный срок большинством голосов от общего числа депутатов. Если Национальное Собрание не одобряет программы Правительства и не избирает нового Премьер-министра в соответствии с частями 2 и 3 статьи 149 Конституции, то Национальное Собрание распускается в силу права. Если Национальное Собрание избирает Премьер-министра, однако вновь не одобряет программы Правительства, то Национальное Собрание распускается в силу права. Часть 3 настоящей статьи не распространяется на программу Правительства, сформированного в соответствии со статьей 115 Конституции. Если программа этого Правительства не одобряется, то Национальное Собрание распускается в силу права.