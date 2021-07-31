Суббота, 31 Июля 2021 16:47

АрмИнфо.Принятый Палатой представителей США законопроект о лишении Азербайджана военной помощи является победой. Как передает <Голос Америки> подобное мнение выразил конгрессмен, член Палаты представителей США Адам Шифф.

При этом он подчеркнул, что данный законопроект должен пройти несколько этапов, в частности одобрение Сената и президента США. <Как правило, за прошедшие годы мы видели, что подобные проекты не удостаиваются одобрения Сената, но мы должны бороться за достижение его окончательного успеха в таком же содержании>, - сказал конгрессмен.

Говоря о напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе, конгрессмен особо подчеркнул важность растущей роли Минской группы

ОБСЕ и развития армяно-американских отношений.

Адам Шифф заявил, что в результате нарушения Азербайджаном режима прекращении огня на границе сложилась напряженная ситуация, и, к сожалению, имеются жертвы с армянской стороны. В этой связи он заявил, что США не должны финансировать страну, в которой попираются права человека, и которая угрожает региональной безопасности и миру.

Вместе с тем он коснулся роли России в сложившейся на границе ситуации. В частности, Шифф подчеркнул, что РФ всегда руководствовалась своими интересами. <Если ей (РФ) нужно прекращение огня и это в ее интересах - тогда будет прекращение огня. А если необходимо конфликт сохранить замороженным, будьте уверены, что Минская группа ОБСЕ никогда не добьется успеха>, - заявил конгрессмен.

При этом он добавил, что России можно доверять только в том случае, если конкретная ситуация находится в рамках интересов этого государства. Однако, Шифф заметил, что Армения находится в зависимости от России. <Поэтому я хочу усилить армяно-американские отношения, чтобы Армения стала более независимой как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности>, - подчеркнул американский политик.

Вместе с тем, по мнению Шиффа, Минская группа должна четко высказаться о сложившейся ситуации, предлагая практические решения всем сторонам.

Конгрессмен Адам Шифф также отметил, что намерен продолжать поддерживать все проармянские инициативы, подчеркнув в этом контексте недавно выделенные Федеральным правительством около $1 млн. на строительство Армяно-американского музея.