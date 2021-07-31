Суббота, 31 Июля 2021 14:52

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана должны немедленно покинуть территорию Армении и прекратить насилие, которое уже унесло многочисленные жизни. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала член Палаты представителей США Кэтрин Кларк.

При этом она с гордостью подчеркнула, что проголосовал за поправку к законопроекту конгрессмена Френка Паллоне о прекращении военного

финансирования Азербайджана и поддержке армянского народа. Напомним, что днями ранее Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану.

Поправка Паллоне гласит: <Никакие средства, выделенные или иным образом предоставленные в соответствии с настоящим Законом в рамках <Международного военного образования и подготовки> и <Программы иностранного военного финансирования>, не могут быть доступны для Азербайджана>.