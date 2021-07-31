Суббота, 31 Июля 2021 14:51

АрмИнфо. Произведенные в китайском городе Ляочэн автобусы прибудут в Армению в октябре этого года. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Еревана Айк Марутян.

В частности, он рассказал, что сегодня 121 автобус с низкой посадкой, длиной 8.6 метров с завода города Ляочэн отправились в порт Шанхая, после чего будут доставлены в грузинский порт Поти, а оттуда уже попадут в Ереван.

Напомним, что в ходе очередного совещания Совета старейшин 25 мая мэр Еревана Айк Марутян сообщил, что в течение ближайших 6 месяцев

транспортный парк Еревана пополнится 211 новыми 8.6-метровыми автобусами. Новые автобусы соответствуют международным стандартам, работают на газе CNG, который считается зеленым топливом.-