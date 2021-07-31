Суббота, 31 Июля 2021 11:37

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян обратил внимание председателя Совета безопасности ООН Никола де-Ривьера на продолжающиеся со стороны Азербайджана посягательства на суверенную территорию Республики Армения, которые привели к человеческим потерям. Об этом Маргарян изложил в официальном письме, адресованном главе Совета безопасности ООН.

В частности, в письме говорится, что агрессивные действия Азербайджана в отношении Армении сопровождаются территориальными требованиями, звучащими на самом высоком уровне, угрозами военных действий, ненавистническими высказываниями на почве национальной принадлежности.

Мгер Маргарян подчеркнул, что Армения полна решимости использовать законное право на самооборону в вопросе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности на основании статьи 51 Устава ООН. <Армения уверена, что всеобъемлющее и долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно проходить мирным путем, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - отметил он в письме.

Сообщается, что письмо было разослано членам Совета Безопасности ООН и вскоре будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН