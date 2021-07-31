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АрмИнфо. Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян обратил внимание председателя Совета безопасности ООН Никола де-Ривьера на продолжающиеся со стороны Азербайджана посягательства на суверенную территорию Республики Армения, которые привели к человеческим потерям. Об этом Маргарян изложил в официальном письме, адресованном главе Совета безопасности ООН.
В частности, в письме говорится, что агрессивные действия Азербайджана в отношении Армении сопровождаются территориальными требованиями, звучащими на самом высоком уровне, угрозами военных действий, ненавистническими высказываниями на почве национальной принадлежности.
Мгер Маргарян подчеркнул, что Армения полна решимости использовать законное право на самооборону в вопросе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности на основании статьи 51 Устава ООН. <Армения уверена, что всеобъемлющее и долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно проходить мирным путем, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - отметил он в письме.
Сообщается, что письмо было разослано членам Совета Безопасности ООН и вскоре будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН
|Конгрессмен: Если прекращение огня на армяно-азербайджанской границе вне интересов РФ, то Минская группа ОБСЕ никогда не добьется успеха
|Член Палаты представителей США: ВС Азербайджана должны немедленно покинуть территорию Армении
|Мэр Еревана: В октябре транспортный парк столицы пополнится 211 новыми автобусами
|Миноброны: На участке Ерасх армяно-азербайджанской границы противником была произведена попытка укрепить свои посты
|В День железнодорожника 1 августа проезд в пригородных электропоездах ЮКЖД будет бесплатным за исключением экспрессов Ереван-Гюмри
|В Армении общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в 230 тыс.
|Постпред Армении в ООН: Армения готова использовать законное право на самооборону в вопросе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности
|МККК выразил готовность приложить максимальные усилия для решения гуманитарных вопросов, возникших вследствие Арцахской войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Защитник прав человека встретился с аккредитованными в Армении дипломатами и представителями международных организаций
|Aктивы пенсионных фондов под управлением Amundi-ACBA Asset Management превысили 212 млрд драмов
|Пресечена попытка ввести в страны ЕС крупную партию героина, стоимостью в $45 млн.
|Апелляционный суд в Ереване оставил в силе решение об аресте Микаела Минасяна
|МИД РА: Армения приветствует подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ к возобновлению мирного процесса
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в ГНКО "Армлес"
|Армен Григорян указал на серьезные основания подозревать Азербайджан в совершении тяжких преступлениях в отношении армянских пленных
|Группа депутатов Европарламента осудила агрессивные действия Азербайджана против Армении
|Армянские парламентарии предлагают наказывать за грубые оскорбления
|ВС Азербайджана вновь нацелились на Ерасх
|Рубен Варданян: Армения нуждается в современной иммиграционной политике
|Прогноз: Очередной отказ ОДКБ выполнять собственные функции поставит под вопрос его будущее
|МИД РФ призвали Ереван и Баку воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки
|Сара Анджарголян освобождена от должности руководителя Офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры
|Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении
|Образование - основа сильного государства։ IDBank и Российско-Армянский университет объявили о сотрудничестве
|Парламент Армении меняет порядок обжалования нормативных правовых актов
|Общее число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 229 867
|Прогноз: Имперские проекты Турции на постсоветском пространстве Азербайджаном не ограничатся
|"Мой шаг" предлагает ввести ограничения на фото- и видеосъёмку в приграничной зоне
|Прогноз: Перспектив для окончательной деблокады Армении не просматривается
|Действующий председатель ОБСЕ призвала Ереван и Баку полностью придерживаться положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Сменился сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России
|Силами подразделений ПВО ВС Армении был сбит азербайджанский БПЛА типа Aerostar
|Минская группа ОБСЕ распространила заявление в связи с напряженностью на армяно- азербайджанской границе
|Подразделения ПВО ВС Армении пресекли попытки проникновения азербайджанских БПЛА в Гегаркунике
|Армен Григорян переговорил с Филиппом Рикером
|Армен Григорян с Тойво Клааром обсудил ситуацию, сложившуюся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении
|13 граждан Армении приговорены бакинским судом к шести годам лишения свободы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СНБ Армении завершила предварительное следствие по уголовному делу о разжигании национальной вражды
|Правозащитник: Преследование армянских военнопленных в Азербайджане является нарушением III Женевской конвенции
|Форин-офис предупредил британцев не приближаться к армяно-азербайджанской границе
|Правительство Армении выделит 36.8 млн. драмов на проведение ежегодного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Сотрудники сферы общественных услуг и госслужащие Армении будут обязаны вакцинироваться либо периодически проходить ПЦР-тест на COVID-19
|Генсек ОДКБ о ситуации на границе: Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы
|Песков: Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку для обеспечения полной реализации трехсторонних договоренностей
|Генпрокуратура: Из-за нарушений, обнаруженных в работе Ереванской ТЭЦ, государству и компании нанесен ущерб в размере свыше 21 млрд. драмов
|Власти Армении окажут финансовое содействие определенной группе студентов
|Армения направит 3 млрд 459 млн драмов на приобретение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Sinopharm
|Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном
|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
|За сутки в Армении зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Конверс Банк завершил размещение корпоративных облигаций
|В Госдепартаменте США призвали Ереван и Баку как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В результате очередной провокации Азербайджана военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение
|Европейский офис <Ай Дат> назвал азербайджанскую агрессию на границе новой попыткой этнической чистки армян, начатой во время войны в Арцахе в 2020 году
|ВС Азербайджана вновь нарушили, достигнутое накануне, соглашение о прекращении огня
|Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану
|Читать больше
|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
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