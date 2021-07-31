Суббота, 31 Июля 2021 11:02

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) будет и впредь прилагать максимальные усилия для решения гуманитарных вопросов, возникших вследствие Арцахской войны. Об этом заявил президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян высоко оценил усилия МККК по разрешению вопроса о незаконном задержании армянских военнопленных в Азербайджане, вопросов относящихся к мирным жителям и решению других гуманитарных вопросов в регионе. В качестве неотложного вопроса и.о. премьер- министра подчеркнул необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных, заложников и других незаконно удерживаемых лиц. Вместе с тем, Пашинян обратил внимание на то, что в Азербайджане возбуждены фальшивые уголовные дела против армянских военнопленных и скрывается точное количество удерживаемых лиц. И.о. премьер-министра Армении счел действия Азербайджана недопустимыми, назвав их явным и грубым нарушением международного гуманитарного права.

Согласно источнику, собеседники отметили важность укрепления и углубления институционального сотрудничества между Армении и МККК. В этом контексте была достигнута договоренность активировать существующие контакты и сделать их регулярными.