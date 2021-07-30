Пятница, 30 Июля 2021 15:34

АрмИнфо.<Мы сожалеем о гибели трех армянских военнослужащих 28 июля в столкновениях с азербайджанскими войсками на границе с Гегаркуникской областью Армении после того, как с раннего утра были обстреляны армянские позиции и несколько деревень, и выражаем наши глубокие соболезнования их семьям> -

говорится в совместном официальном заявлении главы делегации по отношениям с Южным Кавказом, депутата ЕП Марины Калюранд, постоянного докладчика ЕП по Армении, депутата ЕП Андрея Ковачева и постоянного докладчика Европарламента по Азербайджану, депутата ЕП Желяны Зовко.

<К сожалению, это лишь последний из серии инцидентов или провокаций за последние месяцы, включая нарушения межгосударственной границы, которые начались с вторжения азербайджанских войск на территорию Армении 12 мая. Не меньшее беспокойство вызывает недавняя перестрелка на границе с Нахиджеваном, где погиб еще один армянский солдат>, - говорится заявлении депутатов об агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.