Пятница, 30 Июля 2021 15:07

АрмИнфо. Для Армении, испытывающей жесточайший демографический кризис, первым шагом в достижении высоких темпов роста численности населения должна стать разработка современной иммиграционной политики. Подобное мнение на своей странице в Фейсбук выразил социальный инвестор, инициатор общественного движения The FUTURE ARMENIAN Рубен Варданян.

Свою точку зрения он обусловил необходимостью внесения существенных изменений среды, которая сложилась в Армении, что возможно, по его мнению, только в том случае, если в страну переедет порядка 50 000 семей (свыше 150 000 человек).

В этом контексте он подчеркнул, что разрабатывать иммиграционную политику необходимо, опираясь на опыт предыдущих волн репатриации. В частности, Варданян рассказал, что в 20-30-х годах ХХ века в Армянскую ССР прибыли более 16 тысяч армян, в основном из Европы и России. Несмотря на идеологические разногласия, часть мировой армянской элиты также решила переселиться в Советскую Армению по приглашению советского правительства и Армянской апостольской церкви. В конце 40-х годов в результате целенаправленной сталинской политики репатриации в АрмССР переселились около 150 тысяч армян из Греции, Сирии, Египта, Ирана, Франции и США. В конце 80 - начале 90-х пришла волна беженцев из Азербайджана. В 2000-х уже в независимую Армению приехало около 30 000 сирийских армян, и примерно столько же беженцев из Арцаха с конца прошлого года.

Однако он подчеркнул, что массовое переселение не всегда проходит гладко, поскольку репатрианты попадают в иной социальный и культурный контекст, что неизбежно создает трения между ними и местными жителями. <Не обходилось без неприятия с обеих сторон. Некоторые репатрианты, так и не сумев адаптироваться и испытав разочарование, уезжали обратно, для кого-то Армения стала транзитным пунктом на пути в другие страны>, - подчеркнул Варданян.

При этом он указал и на замечательные примеры взаимного обогащения: <Так, в первой половине ХХ века из репатриантов во многом сложилась научная и культурная элита Советской Армении. Они обогатили и разнообразили социальную и культурную жизнь, принеся с собой знание иностранных языков, джаз, уют уличных кафе, национальную кухню стран рассеяния и многое другое>.

В этой связи инвестор подчеркнул необходимость в тщательном изучении каждой из волн репатриации, проведении работ над ошибками, анализе всех плюсов и минусов во избежание повторения предыдущих ошибок и массовых оттоков разочарованных репатриантов. Кроме того, по убеждению Варданяна, необходимо изучать опыт репатриации, имеющийся у других стран, что потребует серьёзных усилий.

<Какие механизмы нужно создать, чтобы людям было легче иммигрировать и адаптироваться? Должны ли это быть упрощённые процессы получения вида на жительство и гражданства, как минимум два языка международного общения в качестве рабочих, специальные обучающие программы для детей, государственно- частные агентства, ведающие этими вопросами вместо неэффективных министерств и ведомств? Что ещё?>, - задался вопросами Варданян.

При этом, он указал, что инициатором преобразований должно выступить не только государство, но и обществу тоже необходимо приложить усилия для интеграции своих новых членов. <Всё это важно обсуждать прямо

сейчас, если мы хотим воспользоваться уникальным потенциалом диаспоры, которая действительно способна в довольно короткие сроки трансформировать наше общество и тем самым помочь Армении добиться взрывного экономического развития>, - подчеркнул предприниматель.