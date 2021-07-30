Пятница, 30 Июля 2021 13:40

АрмИнфо. Сара Анджарголян освобождена от занимаемой должности руководителя Офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна 30 июля 2021 года.

Сара Анджарголян родилась в Лондоне, Великобритания, а выросла в Лос- Анджелесе, штат Калифорния, США. В 1997 году она с отличием окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, получив степень бакалавра в области политических наук и государственной политики, а в 2000 году получила юридическое образование в Калифорнийском университете Беркли. За время своей юридической карьеры в США она работала адвокатом по судебным процессам в Департаменте юстиции США и заместителем прокурора Лос-Анджелеса, советником прокурора по политическим вопросам.

Анджарголян репатриировалась в Армению в 2012 году. В 2014 году Анджарголян стала соучредителем некоммерческой организации Impact Hub Yerevan и занимала должность исполнительного директора до начала работы в правительстве Армении. Она также входила в состав совета Международной ассоциации Impact Hub. Глобальная организация Impact Hubs 100+ является участником мировой инновационной сети. В Армении Impact Hub Yerevan представляет собой инкубатор социальных предприятий и экосистем для новаторов и предпринимателей.

В 2002 - 2004 гг., в рамках стипендии Фулбрайта, Анджарголян преподавала в Американском университете Армении, а в 2009-2014 гг., работая в качестве мультимедийного журналиста, специализировалась на социальных проектах.

19 июня 2019 года, решением премьер-министра РА Никола Пашиняна, Сара Анджарголян была назначена на должность Руководителя Офиса Главного Уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения.